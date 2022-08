Al Son de Navolato

“Conviértete en una persona valiosa”... LOS BOMBEROS... Hoy se conmemora en México el Día Nacional de Bomberos y Navolato tiene su propio departamento, prestando un sinnúmero de servicios que han salvado vidas y patrimonios lo mismo a navolatenses que viven o tienen intereses acá como turistas que nos visitan. A los llamados que los solicitan están presentes, siempre poniendo en alto su valor, compromiso, conocimiento, estrategia, equipo y liderazgo, dando lo mejor de cada uno por la integridad de las personas o de los bienes (casas, empresas, parcelas) que hay que rescatar de las llamas. Pero también con las quijadas de la vida abren vehículos donde quedan personas prensadas, rescatan del mar, río o canales personas que caen, en caso de copiosas lluvias o huracanes están presentes para ayudar de inundaciones o de problemas por las diferentes carreteras, incluso en algunos casos, han ido al auxilio de mascotas. Capacitan sobre qué hacer en casos de siniestros porque están certificados en muchos rubros que pueden aplicarse en emergencias. En todos los momentos de emergencia, en Navolato, bomberos está presentes. Son actualmente 11 bomberos de paga distribuidos en tres guardias de 24 y alrededor de 40 voluntarios que se suman en las emergencias mayores. Posiblemente amable lector usted no haya tenido a la fecha alguna emergencia para ponerlos a prueba, a Dios gracias y espero pase mucho tiempo o nunca requerirlos, pero nadie estamos exento a no hacerlo y aquí aplica una frase que dicen más vale tenerlos y no ocuparlos que ocuparlos y no tenerlos. La lumbre a todos nos puede llegar, transitamos en vehículos, a cada paso que damos estamos en riesgo y sabe quién entrará en su ayuda, los bomberos de Navolato. Hay temas más internos de esta corporación de ayuda, por ejemplo ¿Cómo obtienen sus recursos para ayudar a la población? ¿Quiénes son? ¿Cuánto ganan? ¿Cómo contribuyo yo? Porque le comento, todos los servicios que prestan son gratuitos. En estos días, sumados a un merecido reconocimiento, a la par, se busca recaudar un monto en específico que permita la compra de dos vehículos, camiones de bomberos. Navolato está en crecimiento, aumentó el número de visitantes, hay más gasolineras, negocios de agroquímicos, parcelas, más edificaciones y para poder atender todo están los bomberos, pero requieren de equipo y si nosotros fuéramos los afectados de una de esas emergencias pudiéramos lamentar no tener lo que ocupamos para que se nos ayude, y dotar de esos equipos amable lector es tarea de todos. Es un llamado a la conciencia, aprendamos a dar el valor a quienes nos cuidan, ayudan y salvan. Ojalá empresarios, agricultores, profesionistas, servidores públicos, políticos y personas de la sociedad civil podamos hacer sinergia para cooperar, que nos interesemos en los que nos pueden ayudar. Hoy en el Día de los Bomberos, démosles el valor que se merecen, reconozcamos su labor y agradezcamos tenerlos en Navolato... CUMPLEAÑOS 40... Navolato se vestirá de fiesta el próximo 27 de agosto ya que está por cumplir 40 años de ser municipalizado, siendo gobernador el extinto Antonio Toledo Corro y Antonio Yamaguchi Hernández, el primer presidente municipal. El ayuntamiento tiene contemplado para el día 26 de agosto, una actividad gastronómica cultural y el 27, la sesión solemne de Cabildo y al final de este acto, la tradicional partida del pastel y un juego de pirotecnia. Los dos días de actividades se harán en el teatro del pueblo convocando a toda la población que guste ser parte de dichos festejos. Sintámonos orgullosos de ser navolatenses, todavía seguimos siendo el municipio más joven de la entidad, bendecidos por la naturaleza y principalmente, hombres y mujeres talentosos, comprometidos y de bien. Felicidades Navolato... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que cumplen años como es el caso de Karla Sofia Verdugo, Paty Borraz, María del Carmen Jacobo, Dulce y Miguel Alberto Godoy, Lupita Valdez, Luis Miguel Villalobos, Irlanda Aldapa, Aldo Zazueta, Celia Diaz, Juan Carlos Cabrera y Misael Verdugo. Hoy cumple años Esteban Valenzuela Muro. Para todos, mis mejores deseos...INTERÉS PÚBLICO... Mucha controversia causó la fotografía que se compartió en redes sociales donde aparecen Evelio Plata Inzunza con el embajador de nuestro país en España, Quirino Ordaz Coppel. En la misma imagen aparece otro navolatense, Jesús Abel Terrazas Lugo, que junto a Evelio visitaron la madre patria, seguro para disfrutar del país, pero también para hablar de política... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.