“Para muchos, la suerte te llega cuando no te rindes”... Hoy con temas de la farándula artística y de la política local. Empezamos... CAFEÍNA GRIS... La agrupación nacida en Navolato que lleva el nombre en mención con línea pop rock, sigue creciendo entre un público que sabe identificar voz y música con buen nivel. Su trabajo les ha permitido ya compartir escenarios con artistas de talla internacional como Quino McWhinney, Enanitos Verdes y Sin Banderas. La expansión de nuevos escenarios para el grupo los lleva ahora a una gira por el país empezando por tres eventos en Guadalajara y de ahí, otros lugares de México. Esta oportunidad también les permitirá seguir con la promoción de su nueva grabación (que está en las diversas plataformas digitales) llamada Lado B y claro, conquistar nuevas audiencias. Les deseamos desde aquí el mayor de los éxitos... OCTAVIO CUADRAS... hace días se dio a conocer que el grupo Marca Registrada terminó de grabar su nuevo disco y una de las canciones a las que más se le apuesta es al dueto grabado con el navolatense Octavio Cuadras. De hecho, el joven canta autor sigue su gira por algunas ciudades de México y abriendo camino en Estados Unidos, seguro también lo hará en más países, el dueto con Maluma le abona mucho a su expansión y el que viene con Marca Registrada le sumará mucho también... VISITANDO ALTATA... Hace unos días la actriz y cantante sinaloense Sheyla Tadeo Bringas estuvo disfrutando nuestra bahía de Altata al lado de su familia, al parecer tomó unos días de descanso para visitar Culiacán y aprovechó para ir a comer unos frescos mariscos, donde se sirven fríos, en el segundo lugar más turístico de la entidad... CÁRITAS TRABAJANDO... La institución que apoya la causa de los que menos tienen alimento y cobijo sigue trabajando en Navolato con muchas personas que requieren de apoyos. Todos los que operan siguen buscando donativos para compartirlos con los más necesitados. El Pbro. Elías Soto sigue impulsando acciones para cumplir con tan importante contribución... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de Paty Echavarría, Juan Carlos Higuera, Benigna García, Priscila Domínguez, Jaime Corrales Aguilar, Serena García, Verónica Valdez, Rosario Marentes, Rafael López Tamayo, Jesús Gaxiola, Carmen Teresa Ochoa, Guillermo Paredes Sánchez, Yolanda Yamaguchi, Ivette Valenzuela, Martha Retamoza y Sergio Rico. Hoy cumple años Olga Tellez, Hyascor Singh y Yeraldine Prado. Mañana lo hará Fernando Camacho. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... A partir del primer minuto de este día inició el proceso electoral para la presidencia municipal y diputación local. El grupo que llevó al partido local al poder se fraccionó para lo cual cada marca lleva sus propuestas para los cargos antes mencionados. Partido Verde Ecologista (PVE), Partido Encuentro Social (PES), Partido del Trabajo (PT) y Morena (M), cada uno llevan a sus candidatos. Por otro lado, el Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y el Partido Sinaloense van juntos en busca de ambos cargos. Y Movimiento Ciudadano (M.C.) decidieron irse solos. El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa ya ratificó al día de hoy a los aspirantes a la alcaldía y a la diputación local y en ese orden les comparto quienes aspiran por cada uno de los puestos. Por el P:V.E. va Maricarmen Noriega Ramos y Bogar Diarte, por el P.E.S. Leticia Gutiérrez y al cierre de la edición no se anunciaba quién participaba por la diputación. Por el P.T. José Francisco Mendoza y Omar Axel Soto, y por Morena, la reelección de Margoth Urrea acompañada de Guadalupe Santana Palma. Por otro lado, PRI, PAN. PRD y PAS llevan a Jorge Bojórquez y Arnoldo Verdugo. Y MC definieron impulsar a Marlén Millán y Margarita Santos. Esperemos haya buenas propuestas en estos 60 días que durarán las campañas y supongo que también, muchos rumores porque es lo que más abunda en el proceso electoral. Sin duda, estas podrían ayudar a levantar el ánimo las elecciones a senadores y diputados federales que realmente no han prendido por ninguna de las ofertas que hay para estos cargos. Recuerde que es muy importante la participación ciudadana, tanto para la integración de casillas como asistir a votar el 2 de junio, el día de la elección. Por lo pronto seguiremos con mucho movimiento de las campañas... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores no me resta que despedirme quedando a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o X @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.