Al Son de Navolato

“Definitivamente, lo más importante para resolver un problema difícil es mantener la calma”... NUEVAMENTE CAMPEÓN... Hace unos días Paúl Morales volvió a ser noticia al obtener por tercera vez la medalla de oro n el selectivo nacional en lucha grecorromana.

El triple medallista nacido en nuestro municipio ha sido constante en su preparación y los resultados se han estado viendo en todos los torneos y competencias en el que sigue siendo el ganador, motivo por el cual su ranking sigue en ascenso, poniéndose como uno de los favoritos en nuestro país para representarnos en próximas competencias internacionales. Paúl, por su lado, junto a su equipo de colaboradores, sigue firmes, son historia al ser el primer sinaloense que ingresará a la selección mexicana de adultos en esta disciplina. Ánimo, a seguir trabajando... GRAN CEREMONIA... Alejandra Madrigal Camacho y Javier Humberto Echavarría López protagonizaron una gran boda civil y religiosa y no solo por los detalles de la misa y recepción, sino por la emotividad de la pareja, de los padres de ambos y demás cercanos a los entonces novios. La misa celebrada en Santa Inés reunió en oración común pedir por la felicidad de los novios y al unísono, Lorena Camacho, Efraín Madrigal, Patricia López y Javier Echavarría, padres de los contrayentes se unieron a la oración para que sus hijos inicien y vivan de la felicidad que ellos como padres les han puesto el ejemplo. Después de la homilía, fotografías y felicitaciones, Alejandra y Javier se reunieron para la boda civil signando el acta oficial que los declaró marido y mujer ante la ley de los hombres. Ya casados ante ambas leyes, los esposos fueron anfitriones, al lado de sus padres, de una gran recepción, donde los buenos deseos al compás de la banda orquesta hizo que todos disfrutáramos de una excelente velada. Al día siguiente, en la posboda, familiares que viajaron exprofeso para acompañarlos con algunos amigos disfrutaron de ellos en una amena comida con la banda tradicional de Navolato, Los Plebes. La pareja disfruta del mar del Caribe en su luna de miel. Vaya para ellos la mejor de las felicitaciones... UN HOMENAJE.... En sesión de Cabildo se autorizó el cambio de sede para el próximo 02 de abril en la sindicatura de Sataya, donde nació Juan de Dios Bátiz, uno de los ilustres navolatenses que son parte de la historia en nuestro país. Se organiza un homenaje para conmemorar su natalicio y obra de vida enfocado a la ciencia y la educación... MUCHOS VISITANTES... La afluencia de visitantes para Altata aumentó enormemente. Durante el pasado puente casi vacacional, Las Dunas, Isla Cortés y principalmente el malecón, estuvo abarrotado tanto de día, como de noche. Es un reflejo del comportamiento que tendrá el turismo para esta zona del estado y más se verá en El Tambor, que, al no permitir acampar en playas correspondientes a Culiacán, puede que sea esta zona de Navolato la preferida por los que gusten disfrutar de estos días de asueto acampando, sea aquí su refugio... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de Ileana Garibaldi, Jorge Iván Gastélum, Pbro. Elías Soto, Aníbal Medina, Jorge André Marín, César Ramos, Amparo Verdugo Ramos, Carlos Carrillo y María Luisa Mercado. Mañana cumplirán años Gloria Leal y Jesús Medina Reyes. Para todos, mis mejores deseos... LA FERIA... Esta semana y hasta el 10 de abril, Navolato tendrá las fiestas de la primavera, una feria con música, palenque, juegos, baile popular, verbena, de modo tal que hay atractivo para chicos y grandes. Todo será donde fue la otrora feria de la caña... INTERÉS PÚBLICO...Mientras que el PRI define presidente del partido en Sinaloa, localmente, algunos militantes analizan un cambio de filas partidistas... Movimiento Ciudadano en Navolato también está muy activo, han decidido fortalecer su presencia y están acerando el proyecto y trabajando en las bases...