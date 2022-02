Al Son de Navolato

“Hay personas que son un claro ejemplo, con su comportamiento de lo que no tenemos que hacer”... GRAN CELEBRACIÓN... Paulina Santiesteban Torres cumplió 15 años de vida motivo por el cual se acercó al altar de nuestra parroquia San Francisco de Asís para dar gracias a Dios y a la vida, acompañada de sus papás Jennny y Eduardo quienes elevaron una plegaria por su hija, quien también estuvo acompañada por sus padrinos y madrinas de honor. Después de la homilía, junto a su familia y todos los amigos celebraron a lo grande por tan especial acontecimiento disfrutando al por mayor. Felicitaciones... SON CAMPEONES... Navolato es tierra de ganadores. Hace unos días una delegación de jóvenes atletas participó en los juegos nacionales por la CONADE emisión 2022, logrando Navolato destacar y trayendo para el municipio 13 medallas de oro, 12 de plata y tres de bronce. Las disciplinas donde nuestros deportistas mostraron musculo y habilidades son atletismo, levantamiento de pesa y ajedrez. Los ganadores y todos los representantes del municipio celebraron y seguirán con la preparación física y mental para las próximas competencias, saben que están listos y se preparan para ganar. Felicitaciones a los atletas y a sus respectivos entrenadores... CARRERA DEPORTIVA... Ahora que escribo en materia deportiva, quiero felicitar a Orestes Morales, atleta y entrenador de lucha grecorromana y que recientemente obtuvo la aceptación para ser entrenador nivel 1 a través de United World Wrestling, por el Comité Olímpico Mexicano. Este es un reconocimiento a su labor en luchas asociadas y poder seguir entrenando con más calidad a los deportistas sinaloenses en esta disciplina. Mucho éxito... REUNIÓN FEMENIL... Ileana Garibaldi pasó unos días muy felices en Navolato, previo a su boda con Genaro Arceo en abril, enlace que se llevará a cabo en la perla tapatía donde residen. Tuvo dos fiestas femeniles, una con la familia y otra con las amigas que desde la infancia se acompañan y que fotografías compartidas en las redes sociales pudimos ver felices a Rosalba Castro, Payito Alcaraz, Anabel Bojórquez, Marielena Jacobo, Lucía Acosta, Karenina García, Ismene Acosta, Mariela López, Vianey Espinoza y Yeraldine Prado, todas guapísimas y según las fotos, muy divertidas en los tres días que duró el reencuentro para despedir la soltería de Ileana... GRAN ALTATA... Poco a poco nuevos conceptos de relajamiento y diversión van llegando a la bahía, lo mismo al concepto privado Isla Cortés que a sus alrededores. El nuevo espacio de alojamiento que está justo antes de subir el puente que conecta Altata con Isla Cortés también abrió el primer spa y dicen, en calidad cinco estrellas, eso sin duda le dará un plus para el flujo de visitantes que ya el concepto de cabañas es por demás atractivos al estar frente y sobre el mar de Altata. Mucho éxito... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que están festejando la vida como es el caso de Martha y Sonia Cuevas, Ofelia Leyva, Jonathan García, Luz Irene Verdugo, Julio Bolaños, José Diego Guerrero, Javier Verdugo,Keren Keren Hapuc, Sandra García, José Manuel Chu y Luis Burgueño. Hoy cumplen años Ariel Chan, Olivia Verdugo, Llesely Montoya, Agustín Estolano, Juan Alonso Martínez, Zobeyda Obeso. Mañana estarán de festejo Ofelia Jacobo y Rodolfo Verdugo Moreno, para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Para evitar posibles rebrotes de COVID, las autoridades municipales han decidido cancelar el carnaval de Navolato y de Altata y así no exponer a la población a la enfermedad que aunque aseguran las autoridades de salud va a la baja, se ha preferido prevenir... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.