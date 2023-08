“Ese vendedor medio agresivo, cerrador, de impacto, pero hoy ya la gente no quiere que le venda, hoy quiere comprar, por lo que hay que enseñar a los vendedores a cómo no vender, crearles una necesidad a sus clientes a través de una estrategia integral de comunicación, de impactos, de canales de ventas”.

Agregó que persuasión, es referirse a “la magia” del marketing, que es convencer a las personas, emocionar con tu marca, generar una experiencia, generar una experiencia, algo que las grandes corporaciones han hecho bien, pero en el que Culiacán necesita más experiencia en este tipo de prácticas.

”Aquí vamos a trabajar con los vendedores, los emprendedores con los gerentes que puedan ir al evento, enseñándoles las mejores prácticas que puedan tener, desde las estrategias comerciales que puedan hacer, hasta ejercicios donde van a aprender a comunicarse de manera correcta y vender sus ideas, sabrán cerrar sus ventas, a rebatir objeciones, buscamos que el ciclo de venta de un vendedor o de un emprendedor no se alargue tanto”, resaltó.

Indicó que cuando no se tienen herramientas y estructuras adecuadas el ciclo de venta se extiende demasiado, y de repente tardan tres cuatro o cinco meses para cerrar, en cambio si se tuviera una estructura, a lo mejor en un par de semanas se cierra la venta.

Benoist afirma que las ventas aceleraron su evolución debido a la pandemia, la cual obligó a que las empresas a evolucionar, y las que no lo hicieron hoy ya no existen.

“En el norte del país ha ido un poco lento, pero existe la intención de muchos empresarios y vendedores en dar este salto; y es que, salir de algo que venías haciendo para empezar algo nuevo es complicado, hay industrias que tienen un camino más sencillo, hacia la digitalización por ejemplo y para otras es más complicado”, aseguró.

“Definitivamente hemos encontrado que cualquier industria se puede digitalizar, y con los procesos indicados se puede cambiar, y ojo, no estoy hablando sólo de la digitalización, si no de la estrategia de la comercialización en los canales de comunicación del cliente, la forma de comunicar de los vendedores”.

Benoist resaltó que las principales ventajas que se llevarán los participantes son, primero, una idea clara de expansión, de cómo el negocio o donde trabaja, lo puede expandir.

En segundo punto, dijo, se va a llevar herramientas de comunicación, ya que una persona influyente es una persona que comunica correctamente, y si no sabe hacerlo estará perdido, y si se es gerente de una tienda tiene que aprender a vender ideas de manera clara.

”No basta ser bueno hablando, sino que hay que aprender a decir las cosas que tenemos que decir, por eso aquí, van a aprender estrategias de comunicación, cierres de venta, manejo, objeciones, vamos a trabajar mucho sobre la oratoria, el lenguaje corporal para que las personas salgan de ahí con una capacidad de persuasión muy fuerte”.

El taller se desarrolla en solo dos días, son 15 horas porque es intensivo, los participantes estarán trabajando todo el día, con la seguridad de que todos saldrán con una evolución, una mirada diferente, es decir, con la mente reprogramada, pensando en su negocio de otra manera.

”La gente que me regala 15 horas de su vida para poder estudiar, es porque tiene ganas, tiene hambre, ambición y de ahí es más fácil trabajar, todo esto hace que el vendedor, el empresario, quiera aplicar las estrategias en su negocio”.<br type="_moz" />

Benoist resaltó que las principales cualidades de un buen vendedor se destacan: el tener hambre, las ganas.

“De aquí parte todo para alcanzar lo que se desea, se tiene que estar preparado, y esto se logra estudiando, tener educación, leer libros, y por último, tener capacidad de persuasión, saber ser un gran comunicador”.

“Si aprendes a comunicarte convences a todos, a tu pareja, a tus hijos, a tus clientes, a quien tú quieras, y para lograr esto se estudia. Mis primeros videos eran malísimos, tenía miedo, me temblaba la voz, todos empezamos con miedo, pero en algún punto te vuelves experto, vas evolucionando, prueba de ello son los 2 mil millones de reproducciones de mis videos, eso es mucho”.

Sobre Mauricio Benoist

Después de Culiacán, Benoist continuará su gira en la Ciudad de México, luego en Guadalajara, y de ahí se va al Perú, a Ecuador y a Buenos Aires, Chile y Estados Unidos, entre otros.

Con una experiencia de más de 10 años, Mauricio Benoist ha logrado trabajar con empresas muy grandes de todo México y desde hace cinco años, se expandió para toda Latinoamérica donde ha tenido un crecimiento exponencial por 20 países.

“Esta carrera ha sido maravillosa, empecé aquí en Culiacán hace 16 años, llegué como inmigrante y estuve ilegal aquí en México en Culiacán, donde me casé, llegué con 300 dólares en la bolsa, se me acabó el dinero, me quedé en la calle buscando trabajo, vendí carros, casas, caminé las calles de Culiacán comprando algo para vender, y así empecé a crecer, por lo que esto me ha brindado tener una mejor calidad de vida y la capacidad de impactar a millones de personas en el mundo”.

Detalló que solo sus videos han llegado a más de 2 mil millones de personas, y en materia de capacitación, ha logrado llegar a más de 3 millones de personas de forma directa e indirecta, a través de la tecnología.

Todavía hay cupo para el taller

Este taller boutique está limitado a solo 150 personas, pero aún hay oportunidad de formar parte de este selecto grupo.

El Taller se realizará el 1 y 2 de septiembre en el Hotel San Marcos, para mayor información, puede comunicarse al teléfono 6672 100101.