- Así es, es revivir una etapa, una época tan bonita que uno tuvo la oportunidad de vivir hace 25 años, y no es solamente vivirlo para uno y aquí voy a conectar con el tercer punto, no nada más lo hace uno para sí mismo, sino también lo hace como un tributo y agradecimiento a tanta gente, no es solo para uno, es para todos.

- En esa intimidad, en esa privacidad que hay cuando pasan los años y ya tenemos familia y los hijos o las hijas la ven emocionada porque hay un momento que usted va a revivir...

¿Qué comparte con sus hijas, con su familia el hecho de avisarles que está usted invitada a evocar momentos del pasado y que empiecen a ver nerviosismo ...Qué les comparte?

- Es empezar desde enseñarles, porque están tan pequeñas que no saben de qué se trata, no saben qué es, es enseñarles la historia de una tradición de las más importantes de nuestra ciudad, uno parte desde ahí, desde enseñarles primero, posteriormente es informarles que uno fue parte de esa historia en algún momento y empezar a mostrarles el testimonio que uno conserva, como las fotografías, como la memorabilia, como los vestidos, las coronas y todo lo que uno conserva para que ellas vayan viendo físicamente y entendiendo y creyendo en todo esto y posteriormente es contagiarles ese entusiasmo, en transmitírselos y entonces es muy bonito ver cómo ellas van a empezando a entender y a esperar el momento y es algo muy emocionante que uno como madre lo vive 25 años después.

- Pero al momento de evocar al pasado y al registrar los libros y al abrir los recuerdos, vienen y se presentan de nuevo gente que ya no está, y a usted se le apareciera un hada y le dijera: “Te concedo tres personas que te gustaría que estén contigo en este Carnaval, en este homenaje, tres personas especiales... ¿A quién selecciona?”

- Una de ellas es mi abuela, porque era una persona muy fuerte y muy entusiasta, también estos días hemos recordado a la abuela de mis esposo que sin ser familiar mío y sin haber tenido la oportunidad de conocerla, me platican que ella, originaria de Yucatán participaba en los carnavales hasta sus últimos años, el baile de fachas que aquí teníamos anteriormente allá se sigue festejando y ella se disfrazaba, aún ya grande, se disfrazaba y asistía a esos bailes y entonces pienso que ahora sería bonito para ella ver participar a sus bisnietas. Elegiría a ellas dos, como mujeres fuertes y de esa época, que valorarían todo lo que es ver a sus generaciones más jóvenes revivir algo tan bonito.

Para continuar la conversación, le muestro un video en el cual aparecen las reinas homenajeadas y que tiene como fondo musical el tema “Palomas Blancas” de Natalia Lafourcade, cuando termina de verlo y escucharlo le pregunto:

- ¿Qué sintió?