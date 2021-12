Ana Karenn Espinoza, una bailarina de folclor que le gustaría ser Reina del Carnaval de Mazatlán

“Mi inspiración para ser candidata a Reina fueron principalmente mis padres, quienes vieron el gran amor que le tengo a Mazatlán y al Carnaval que lo he vivido junto con ellos desde muy pequeña, y cuando yo les dije que quería ser Reina del Carnaval me dieron todo su apoyo, también me gustaría ser inspiración para mis hermanas pequeñas, ya que ellas quieren que cumpla mis sueños”, dijo.

Ana Karenn fue Reina de Turismo de la Canaco en el 2017; además, en el 2019 fue Reina de la Escuela Superior de las Bellas Artes “Chayito Garzón”.

“Es importante que nos conozcan y sepan lo que les queremos transmitir con esta fiesta, tanto a los mazatlecos y también a los turistas, que desde el inicio les gusta estar enterados de todo el proceso de la máxima fiesta; como candidatas debemos ser inspiración para otras personas, que no tengan miedo de expresar sus sentimientos por el Carnaval, por Mazatlán, por todo lo que tiene por ofrecer”, dice.

La joven señala que Mazatlán no sólo significa fiesta, sino que también cuentan con eventos artístico culturales, que es importante conocerlos.

“Mazatlán no sólo es Carnaval, también cuenta con eventos artístico culturales, es cuna de artistas, tiene cantantes, bailarines, actores, que han llegado lejos y eso lo tenemos que recalcar, que tenemos mucho que ofrecer, además de su gastronómica y su cultura, que también es muy importante, a parte de su máxima fiesta”.

“A mí me verás siempre en la Plazuela Machado y en el Ángela Peralta, porque me encanta, porque me llena de mucha paz y me da mucho gusto que la gente se incline por ese lado, Mazatlán tiene mucho que dar, muchas personas creen que en Mazatlán no puedes estudiar canto, no puedes estudiar danza y claro que sí, de aquí puedes salir con tablas para salir y llegar lejos artísticamente”.

Ana Karenn comparte que su familia materna es carnavalera de corazón, que es una de esas familias típicas que desde temprano acuden a las áreas del malecón a apartar su lugar por la Avenida del Mar, para ver de cerca el desfile.

“La familia de mi mamá es carnavalera de corazón, desde chiquita nos emocionaba y me interesaba qué opinaba las demás personas del desfile, ver los carros alegóricos y siento que eso fue muy importante para que hoy esté tan entregada ahora al Carnaval, mi papá no es de Mazatlán, es de Tabasco, entonces él tiene otras tradiciones y no se entrega tanto, pero creo que sí lo hemos envuelto en todo lo que es la fiesta, lo he empapado más gracias a que a mí me gusta tanto y dije ‘por qué no hacer esto a más personas, trasmitirle esto que tanto me gusta’”.

Si llegara a ser soberana del Carnaval 2022, a Ana Karenn le gustaría que la recordaran como una persona que siempre se acercó a los mazatlecos con una sonrisa, trato amable y sincero.

Perfil

Ana Karenn Espinoza González

20 años

Estudia: Licenciatura en Artística

Padres: Karenn González y Roberto Espinoza Ramos

Hermanos: Frida y Danna Sofía Espinoza

Color de campaña: Naranja