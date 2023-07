Tendríamos que preocuparnos si nuestros adolescentes no mostraran interés por vivir experiencias nuevas, cosa que es parte importante de su crecimiento, y siempre están checando como poder traspasar los límites, parte del juego y manera de ir ganando independencia y autonomía y en el proceso pueden correr riesgos y poner en peligro su seguridad y la de otros.

Lo que significa que este periodo debería ser fuente de preocupaciones para los padres, y también es normal, solo que en la actualidad los riesgos son bastante más peligrosos que los del siglo pasado, y los retos para crecer, reafirmar su personalidad y salir airosos son de otra índole más peligrosa y los padres más ocupados y distraídos.

Es importante tener en cuenta esta necesidad y darles oportunidad para que busquen independencia y libertad, es señal de que se están desarrollando bien, es más importante que se enteren desde pequeños que la independencia y libertad no es cuestión de que se les dé, sino de que se gane, y el único modo de ganarlos es con responsabilidad, trabajo y empeño, no gratis.

Con este método desde pequeños nos ahorramos peligros y preocupaciones en buena medida porque van formándose un carácter y una personalidad que no fácilmente podrán ser manipulados ni llevados a situaciones indebidas y peligrosas, claro que en la actualidad el peligro es real y para todas las edades, pero sí podemos prever y evitar muchas si estamos al tanto de lo que sucede en el mundo y sobre todos si tenemos una buena comunicación con los hijos.

Estudios hay muchos sobre cómo o cuál es la mejor forma de afrontar esta fase. Y como padres ofrecer a los adolescentes oportunidades para crecer y disfrutar experiencias nuevas al mismo tiempo que se cuidan.

El deseo de emociones crece rápidamente en la adolescencia, su capacidad para manejar sus impulsos se desarrolla más despacio, desde el punto de vista neurológico, los adolescentes pueden no tener freno si no se les enseña, sienten necesidad de experiencias nuevas y emocionantes en parte es una cuestión neurológica, sus cerebros son extremadamente sensibles a la emoción que provocan experiencias gratificantes, ojalá que todas lo fueran y para ver que lo sean están los padres procurando darles lo que necesitan sin peligro.

Sus ansias por conseguir más independencia puede implicar que intenten traspasar límites fijados, resulta exasperante, necesita paciencia, pero es señal de crecimiento, también sucede que los niveles de aceptación son mayores con comportamientos arriesgados en algunos adolescentes con problemas emocionales, puede deberse al hecho de que estén lidiando con sentimientos de angustia, que se enfrenta a situación de grave tensión o se siente muy solo, tiene más posibilidades de adoptar comportamientos de riesgo.

Al igual que en todos los aspectos de la crianza, los adolescentes prestan mucha atención al ejemplo que ofrecen los adultos que los rodean, si abusan del alcohol o no muestran estrategias de superación saludables más posibilidades de tener adolescentes con tendencias a adoptar comportamientos de riesgo y también dificultades para cuidar de sí mismos.

La visión que tienen los adolescentes de los riesgos depende mucho del contexto en que se encuentran, si están con adultos o en situaciones sin gran intensidad emocional, tienden a reflexionar con detenimiento sobre las conductas que pueden implicar riesgo, si están con sus amigos en situaciones sociales o emotivas es más probable que tomen decisiones impulsivas.

El tipo de riesgos que asumen depende también en gran medida de las normas aplicables a sus vidas, del grado de control a que están sujetos y de la clase de actividades de riesgo a las que pueden acceder con facilidad, si facilitamos esas emociones en familia donde podemos controlar el riesgo que mejor (vamos a comer ahí donde hay tirolesa, por ejemplo) es decir, que lo primero que hay que hacer es establecer niveles de control razonables, como todos sabemos la supervisión puede reducir posibilidades de exponerse a peligros.

La idea es presentarnos como aliados para su seguridad pero ellos también deben estar implicados en su propia seguridad, no se trata de meterles miedo pero debemos hablar con ellos sobre cómo tomar decisiones seguras cuando no estamos y asegurarnos de que no les importa pedirnos ayuda si la necesitan, que tengan la seguridad de poder contar con papá y mamá siempre, que no los van a regañar.

Deben ser muy exigentes con el comportamiento de los hijos en especial respecto a su seguridad, suele ser más eficaz hablar con ellos sobre cómo protegerse de los peligros que simplemente obligarlos a respetar normas, reglas o principios que muchas veces les parecerán arbitrarios explicando cuáles son, dónde están y cuáles pueden ser las consecuencias, el punto es que sepan cómo evitar y la confianza de poder pedir ayuda si corren algún peligro.

Los comportamientos de riesgo que más deben preocupar son los que implican efectos a largo plazo naturalmente son el alcohol, drogas, tabaco, mantener relaciones sexuales ya es malo, sin protección peor, acciones temerarias en grupos y por no quedar mal, se montan a cualquier cosa, y los celulares con redes sociales si suben sus fotos en su escuela o en casa con sus amigos o hermanos, en un parpadeo son lanzadas, sin que se enteren, a grupos de pedófilos que los pueden localizar en un ratito, a esto deben tenerle miedo de verdad.