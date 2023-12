“Y mostrarles, si se me da el honor de ser la Reina del Carnaval, a la gente de todo el mundo que vengan, que lo conozcan, porque estoy segura de que se van a enamorar de todo lo que tenemos, porque Mazatlán está creciendo muchísimo, y pues como licenciada en derecho y la experiencia que tengo en una notaría pública durante cuatro años ya, que la gente me vea como una mujer capaz, y siempre dando el mensaje de hacer lo correcto”.

La joven de 25 años, quien fue Rostro de la Gran Plaza Mazatlán en el periodo 2016-2017, dijo que el amor por Mazatlán y ser parte de la historia de una de sus máximas fiesta la motivó a inscribirse como una de las aspirantes.

“Me gustaría que me vieran como una mujer con valores, capaz, una mujer que lucha por cumplir sus sueños; muchas veces la Reina del Carnaval, es una imagen que se convierte de admiración de todos los mazatlecos, entonces, me gustaría que me admirarán no sólo por la belleza física sino por todo lo que tengo para aportar a Mazatlán”.

La chica combina muy bien el trabajar en una Notaría Pública, con el modelaje y otras actividades que realiza.

“Además del derecho, me encanta el comercial, y ando siempre buscando emprender y combinando un poco de todo, el derecho, emprendimiento y a veces el modelaje”, comenta.

Su sueño además de ser Reina del Carnaval, entre sus planes está también poder lograr el ser Notaría Pública como su papá Jesús Ernesto Cárdenas Fonseca.

“Otro de mis retos es llegar a ser notaría, primero ser Reina del Carnaval y luego notaría; me gustaría de llegar a ganar y si no llegó también, abrir un espacio en mis redes sociales para las personas que tengan duda sobre algún trámite, porque muchas gente a veces abusa de las personas y no las llevan por el camino correcto, creo que la que gané debe de darse el tiempo y debe de trabajar, ser responsable y dar tu tiempo”, dice.

A Aspasia siempre le ha gustado esto del modelaje por lo que señaló que se ha estado preparando en oratoria y pasarela para hacer un buen papel.

De ser afortunada con la corona, a Aspasia le gustaría ser recordada como una reina muy alegre, simpática, que influyó en muchas mujeres a cumplir sus sueños y a nunca rendirse.

“Se puede hacer todo, creo que mientras tengas el sueño y las ganas todo es posible, hay tiempo para todo, sólo que es muy importante la preparación, ser perseverante, y dar tu 100 por ciento y confiar en tí misma, y ser tú tu propia competencia, así que hay que animarse a participar en esta fiesta tan bonita”.

PERFIL

Aspasia Cárdenas Portillo

25 años

Licenciada en derecho

Padre: Verónica Portillo y Jesús Ernesto Cárdenas

Hermanos: Nezahualcóyotl

Color de campaña: Amarillo

Pasatiempo: Emprender, viajar, pasar tiempo con su familia y amigos.

AGRADECIMIENTO

Gracias a Marina Cerritos Condominios de Hersa Corporativo, por las facilidades brindadas para la sesión de fotos.