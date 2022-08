Biosiluette llega a Mazatlán

Una nueva alternativa para sentirte bien se abrió en el puerto con Biosiluette, Aesthetic & renegerativo medicine.

El nuevo lugar, único en el puerto, que ofrece lo más novedoso en medicina estética y regenerativa, ya que la clínica que, tras seis años de experiencia en Puerto Vallarta, ahora decidió apostarle a esta región.

Su finalidad es brindar un servicio integral al paciente, que se sienta bien, tanto en su imagen como en su cuerpo.

Daniela Sahagún Flores, médico general, con maestría en medicina estética y longevidad, propietaria de Biosiluette, explicó que esta clínica tendrá cabida para ambos sexos, sin distinción alguna y está disponible para quienes quieran verse o sentirse mejor, atendidos por personal capacitado y de calidad.

“Nosotros además de brindar servicio de medicina estética queremos brindar un servicio integral para el paciente, en el cual nosotros, no solamente los hagamos lucir bien por fuera, sino que pueda estar desde el interior, nos enfocamos mucho en tratar al paciente de manera como un todo, si no está bien de manera interna, no va a estar de manera externa”, comentó.

“Tenemos el servicio de medicina estética como tal, relleno de toxina botulínica, aparatología, tenemos médicos que están también con maestría en el ámbito para poder brindar un servicio de buena calidad, y además de eso tenemos el área de medicina regenerativa en donde nos enfocamos en pacientes que tienen enfermedades crónico degenerativas como diabetes, hipertensión, algún problema del corazón, algunos tipo de cáncer”.

La restauración, el mantenimiento y la promoción de la estética, la belleza y la salud, así como tratamientos faciales y corporales, con los que se da atención a la piel, entre otros, se podrán encontrar en el lugar, ubicado en el piso 10 de Plaza Laguna.