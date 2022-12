Brenda Tirado: ‘Desde pequeña he vivido con la fantasía de pasear en una carroza real’

“El Carnaval representa para mí la máxima fiesta del puerto, en él hay muchos eventos que emocionan a muchos mazatlecos y visitantes, con su desfile, con sus carrozas, con los vestidos reales de las reinas y la alegría de sus comparsas, además de las magnificas coronaciones y el combate naval, yo vivo la fiesta de manera única, me encanta asistir a todos los eventos posibles del Carnaval, todos son muy bonitos, pero mi evento favorito sin duda es el desfile”, comentó.

“Me encanta apreciar los hermosos vestidos reales y la alegría de las comparsas; Mazatlán tiene un gran carnaval, los mazatlecos nos debemos de sentir muy orgullosos de nuestras raíces y tenemos muchas cosas de qué sentirnos orgullosos, ya que tenemos un Carnaval de los más sorprendentes y bonitos, además de su malecón, El Faro y sus preciosos atardeceres que no hay otros, también podemos hablar de su gastronomía, pero también de la calidez que los mazatlecos nos hace inigualables en el mundo”.

A la hija de Rodolfo Tirado y Brenda Arámburo le gusta bailar y pasar tiempo con sus amigos, y en esta etapa que está viviendo como candidata, además de hacer esos se da tiempo de aprender todo sobre pasarela y oratoria, pruebas que tendrá que poner en práctica en estos meses en busca de obtener la corona.

“Desde pequeña he vivido con la fantasía de pasear en una carroza real y ser admirada como portadora de belleza e inteligencia; me estoy preparando arduamente, estoy en constante aprendizaje, tratando de superarme en clases se oratoria y pasarela; me siento muy emocionada y ansiosa en esta contienda, y poder ser así la primera de mi familia en ser reina”, dice.

‘Soy una mujer con metas y visión en la vida’

Brenda se considera una mujer con metas y visión de vida, le gusta luchar y conseguir lo que se propone.

“Soy una mujer con metas y visión en la vida, me gusta luchar y conseguir lo que me propongo, considero que soy una persona con valores y ganas de poner en alto el nombre del puerto en eventos internacionales, y espero poner cumplir mi sueño”.

PERFIL

Brenda Tirado Arámburo

18 años

Estudiante de la Licenciatura en arquitectura

Padre: Rodolfo Tirado y Brenda Arámburo

Hermanos: Rodolfo y Héctor

Color de campaña: Naranja

AGRADECIMIENTO

Gracias al Jardín Club Cardones, dentro del Residencial El Cielo, por las facilidades brindadas para la sesión de fotos.