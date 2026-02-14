Brilla Mariana I en elegante coctel previo a su coronación

En un ambiente de elegancia y entusiasmo se llevó a cabo el coctel previo a la coronación de Mariana I, Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán 2026.

Familiares y personalidades del ámbito cultural y social se dieron cita para acompañar a la representante de la cultura en el puerto.

Ataviada con un atuendo en tonos menta que resaltó su porte y elegancia, Mariana I agradeció las muestras de cariño y el respaldo que ha recibido.

Con una sonrisa que reflejaba emoción y orgullo, compartió con los asistentes cada detalle de esta experiencia que marcará su vida.

Durante la velada se ofrecieron bocadillos y bebidas, mientras se aprovechó la convivencia para tomar fotografías de recuerdo.

Entre muestras de afecto, la futura soberana disfrutó cada momento acompañada de sus seres queridos, quienes se mostraron orgullosos de verla cumplir uno de sus más grandes sueños.