Carnaval 2026

Brilla Mariana I en elegante coctel previo a su coronación

Amigos y personalidades del puerto se reúnen para celebrar a la Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán 2026 en una velada llena de tradición y glamour
Marisela González |
14/02/2026 10:59
En un ambiente de elegancia y entusiasmo se llevó a cabo el coctel previo a la coronación de Mariana I, Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán 2026.

Familiares y personalidades del ámbito cultural y social se dieron cita para acompañar a la representante de la cultura en el puerto.

Ataviada con un atuendo en tonos menta que resaltó su porte y elegancia, Mariana I agradeció las muestras de cariño y el respaldo que ha recibido.

Con una sonrisa que reflejaba emoción y orgullo, compartió con los asistentes cada detalle de esta experiencia que marcará su vida.

Durante la velada se ofrecieron bocadillos y bebidas, mientras se aprovechó la convivencia para tomar fotografías de recuerdo.

Entre muestras de afecto, la futura soberana disfrutó cada momento acompañada de sus seres queridos, quienes se mostraron orgullosos de verla cumplir uno de sus más grandes sueños.

  • $!Mariana I entre sus princesas reales, Montserrat, Karely y Danya.
    Mariana I entre sus princesas reales, Montserrat, Karely y Danya. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El poeta Ricardo Venegas Pérez, ganador del Premio Clemencia Isaura de Poesía por su obra “Nada en un verso me es ajeno” entre Mariana I, y sus princesas reales, Montserrat, Karely y Danya.
    El poeta Ricardo Venegas Pérez, ganador del Premio Clemencia Isaura de Poesía por su obra “Nada en un verso me es ajeno” entre Mariana I, y sus princesas reales, Montserrat, Karely y Danya. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ximena Lizárraga y Noelia Vega, Reinas de la Poesía 2025 y 2026 del Carnaval de Mazatlán, respectivamente.
    Ximena Lizárraga y Noelia Vega, Reinas de la Poesía 2025 y 2026 del Carnaval de Mazatlán, respectivamente. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Danya Moreno entre Érick Moreno y Leonor Peña.
    Danya Moreno entre Érick Moreno y Leonor Peña. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Elisa Gutiérrez, princesa infantil junto a Eileen Cruz y Ángela Salazar, Reinas Infantiles del Carnaval 2026 y 2025, respectivamente.
    Elisa Gutiérrez, princesa infantil junto a Eileen Cruz y Ángela Salazar, Reinas Infantiles del Carnaval 2026 y 2025, respectivamente. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El cortejo actual entre las embajadoras de la belleza durante el coctel.
    El cortejo actual entre las embajadoras de la belleza durante el coctel. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ximena Lizárraga y su mamá Celia Correa de Lizárraga.
    Ximena Lizárraga y su mamá Celia Correa de Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Francia Cortés, Pety Vianey Juárez y Carolina Ruelas.
    Francia Cortés, Pety Vianey Juárez y Carolina Ruelas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Karina Dueñas, Reina de los Juegos Florales del Carnaval 2001, junto a su hijo Joel Álvarez Dueñas y Víctor Gaona.
    Karina Dueñas, Reina de los Juegos Florales del Carnaval 2001, junto a su hijo Joel Álvarez Dueñas y Víctor Gaona. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Juan José Rodríguez, Karla Valero de Rodríguez, Georgina Salazar y Ricardo Venegas.
    Juan José Rodríguez, Karla Valero de Rodríguez, Georgina Salazar y Ricardo Venegas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Aurora Fernández e Isaura Rendón.
    Aurora Fernández e Isaura Rendón. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Francia Cortés y Samantha Bastidas.
    Francia Cortés y Samantha Bastidas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
