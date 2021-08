Buen viaje a la fiesta, Charlie Watts

Recuerdo que cuando murió George Harrison, su mejor epitafio fue que “Era un Beatle tan especial que más bien parecía un Rolling Stone”.

Esta semana pasada se fue Charlie Watts, el baterista de los Rollings que una vez le paró el alto al todopoderoso Mick Jagger, cuando quiso sobajarlo: “Yo no soy tu baterista. Hey, es al revés: tú eres mi vocalista. ¿Entendido?”.

Eso significa ser uno de ellos. No estar militando en esa alineación musical o ser un fan ilimitado. Un estado despierto de la mente.

Yo soy un Rolling Stone desde la secundaria, sin haber nacido en los 50.

Estaba en primer grado y en la radio sonaba Star me up, allá por 1981. Los Beatles eran cosa de mis amigos fresas y ya no producían nada nuevo, aunque la radio FM ponía seguido el popourrí y los Rollings no solo seguían vigentes, sino que sabían renovarse.

Eran mis contemporáneos... como lo son ahorita para un niño de 8 años cuyo padre le aseste Jack, El Saltarín, mientras lo lleve a la escuela.

Yo iba a la secundaria con esta melodía y sabía que ya era un Rolling Stones: no un ladrillo más en la pared, sino en la idea de que las piedras rodando se encuentran.

Los Beatles ya no existían en 1982, pero siguieron vigentes. Si acaso las rolitas pop de McCartney como Band on the run en Stereo 99 FM... o el raro disco de Lennon y Yoko, donde en una melodía ella lanzaba aullidos diciendo Kiss my love, aunque también ahí estuvo la emblemática Women.

Algunos amigos que eran adolescentes en los 60 con los Rolling, hoy ya son todos unos señores putrefactos en amargura a sus 60. Lo siento, ya no cantan Satisfaction igual, ni saltan como Mick Jagger.

Todavía en mi treintena, los Stones me dieron sorpresas, como el éxito de Thru and thru, que ya para fines de los 90 usaron The Sopranos en un episodio final. Y era un disco de años atrás, Voodoo, pero los Rollings están acostumbrados a ser constantemente redescubiertos.

Hasta con el comercial de Motorola, en la prehistoria de los celulares, nos apantallaron y algunos amigos roqueros no conocían la melodía.

No olvidemos que los Rollings vienen de un tiempo que era caro, complicado y difícil de conseguir sus discos y estar al día. Youtube o demás brujerías telefónicas no existían.

En esa misma semana que murió Charlie Watts también lo hizo la artista argentina Rosita Quintana y cumplió años el argentino universal Jorge Luis Borges.

Hay una extraña y persistente conexión entre Borges y los Stones.

La película independiente de los 60 Performance, de Nicolas Roeg y Donald Cammell, se inspiró en la literatura de Borges, y que uno de los protagonistas es precisamente Mick Jagger.

Por ahí está la pel´icula en MUBI... Alguna vez comentó Borges, sorprendido, “Acabo de enterarme que en una película documental, un joven llamado Mick Jagger dijo una frase mía, dando un discurso incendiario... caramba, jamás imagine ser tan famoso”.

La relación se estrechó más cuando coincidieron en un restaurante de lujo en Nueva York y Maria Kodama, entonces una jovencita que llevaba del brazo a un Borges cada vez más ciego, quiso aprovechar la oportunidad de conocer a Mick Jagger y “los presentó” de inmediato... aunque ella no era amiga de Jagger, este aceptó encantado estrechar la mano del escritor y conversar un rato.

Buen viaje a la fiesta, Charlie Watts. Que tu batería resuene en el cosmos y nos saludas a Borges ahora que toques en su cumpleaños, porque al argentino le gustaban los Stones y ellos lo admiraban de esa forma recíproca que solo ocurre entre los auténticos genios y las almas antiguas.