Buscan impulsar la inteligencia artificial en Culiacán

El Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa en la zona centro y el Tec de Monterrey Campus Sinaloa presentaron la iniciativa Culiacán.AI, con el que buscan que Culiacán adopte la Inteligencia Artificial para atraer proyectos y generar empleos.

En el Tec de Monterrey, empresarios reflexionaron sobre sus compartieron que con esta iniciativa buscan evitar la pérdida de empleos en el municipio.

El propósito es transformar la competitividad de las empresas locales y generar empleos de calidad, para enfrentar así la pérdida reciente de empleos y potenciar el talento de la región.

Participaron Hugo Moreno González, consejero y presidente del Codesin Zona Centro, Enrique Cortés Rello, director del Hub de Inteligencia Artificial del Tecnológico e Monterrey, así como José Carlos Castro de Lucci.ai, Sergio Delgado de Thin-k Health, David Esquer Blanco de Intellion.ai, Alfonso Reyes de Sofinanzas.mx, Gustavo Aispuro de nolu.ai, Salim Chain de abi.chat.