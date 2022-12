Carolina Chavarín: ‘Siempre he anhelado ser Reina del Carnaval’

“Soy egresada de la Licenciatura en Comunicación, no he ejercido la carrera, pero obviamente tengo en mente hacerlo y buscar más adelante ejercerla, de momento quise detener un poquito eso debido a que pasé por algunos momentos emocionales complicados, y me he estado enfocando en mí, en esta preparación que ha sido muy terapéutica, de hecho para mí esto es algo muy importante porque me ha ayudado a crecer más, a confiar en mí, por esas cuestiones que viví y he estado muy enfocada en esto”, explica.

“Ser candidata no es algo que surgió de un momento a otro, realmente es algo que siempre he anhelado, y siempre me han gustado los certámenes de belleza, desde niña, desde kínder he participado para reinita y he sido Reina de varias cosas, y obviamente siempre estuvo esa idea de también formar parte del Carnaval, como algo tan importante de Mazatlán, quiero ser parte de la historia”.

La joven señaló que se ha estado preparando en oratoria y pasarela para tener un buen desempeño al buscar su objetivo: ser Reina.

“Siento que debemos de estar muy bien equilibradas en muchas cosas, yo en lo particular me preparo en oratoria y pasarela, así como en lo emocional; la verdad no estoy nerviosa, ni nada, creo que es más emoción, porque hay mucha ilusión”, explica.

“Mi familia siempre hemos sido muy arraigados a las tradiciones mazatlecas, siempre hemos ido a todo lo de la fiesta, desde niña, a los desfiles y todo, entonces, me inculcaron a mí eso, y fue como yo me empecé a llenar de esa ilusión”, comentó quien fue Reina de Turismo en Canaco en 2016, cuando apenas tenía 16 años.

Además de ese título, Yajaira Carolina en 2018 obtuvo el título como Imagen de Gran Plaza.

Desde pequeña, aseguró que el apoyo fundamental de su familia, sobre todo de sus hermanos, Eduardo y Aris, ha sido fundamental, además de su mamá porque siempre la han apoyado.

“Siempre he contado con el apoyo de mi familia, siempre han estado ahí, mi mamá, mis hermanos, y ahora en esta etapa, yo siempre anhelada con ser parte de la historia de Mazatlán y justamente de este lado, como candidata, porque es algo muy bonito para mí, más que algo que me guste es un sueño”.

PERFIL

Yajaira Carolina Lizarde Chavarín

22 años

Licenciada en Comunicación

Padre: Felipe de Jesús Lizarde y Carolina Chavarín

Hermanos: Eduardo (30 años) y Aris (26 años)

Color de campaña: Verde Esmeralda

AGRADECIMIENTO

Gracias al Jardín Club Cardones, dentro del Residencial El Cielo, por las facilidades brindadas para la sesión de fotos.