Celebra la afición triunfo de Tomateros de Culiacán

Con un marcador de seis carreras a cero, Tomateros de Culiacán se alzó con el triunfo, primero contra los Cañeros de Los Mochis, y esta vez sobre Algodoneros de Guasave, el cual fue celebrado por la afición guinda que abarrotó el estadio, tomando así el equipo de casa, la ventaja en las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico.

Fue desde las 18:00 horas que el público arribó a la casa de Los Tomateros, decididos a disfrutar de un buen encuentro, portando las gorras y casacas de su equipo favorito. Niños, niñas, jóvenes y adultos se mostraron felices al terminar este encuentro, viendo como los de casa lograban su pase al siguiente encuentro en una semifinal que cada vez se pone mejor, en esta Temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.