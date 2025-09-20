Gente

Celebra María Imelda Moraila Rodelo 87 años... en proceso

Nelly Sánchez
Nelly Sánchez |
20/09/2025 12:38
20/09/2025 12:38

Rodeada del cariño de sus hijas y sus nietos, María Imelda Moraila Rodelo celebró su cumpleaños 87.

    María Imelda Moraila con sus hijas Itchel, Nohemi, Rosalinda, Elvira y Teresita López Moraila.
    María Imelda Moraila Rodelo celebró muy feliz con sus seres queridos sus 87 años.
