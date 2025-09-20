21 septiembre 2025
https://www.noroeste.com.mx/binrepository/768x1024/0c42/768d512/none/12707/CDGX/whatsapp-image-2025-09-16-at-15-57_1-11334037_20250920123926.jpg
Gente
Celebra María Imelda Moraila Rodelo 87 años... en proceso
Nelly Sánchez
|
20/09/2025 12:38
20/09/2025 12:38
María Imelda Moraila Rodelo recibió muchas muestras de cariño en su cumpleaños.
(
Fotos: Cortesía
)
Rodeada del cariño de sus hijas y sus nietos, María Imelda Moraila Rodelo celebró su cumpleaños 87.
María Imelda Moraila con sus hijas Itchel, Nohemi, Rosalinda, Elvira y Teresita López Moraila.
María Imelda Moraila Rodelo celebró muy feliz con sus seres queridos sus 87 años.
