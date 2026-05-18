Celebran al ‘corazón’ del Tec de Monterrey, sus maestros

Con una elegante cena, el Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa celebró a todos sus docentes, un festejo en el que además se brindaron importantes reconocimientos a maestros que se distinguieron por su alto compromiso con la educación.

Richard David Huett, director general del Tec de Monterrey, compartió su alegría de festejar al “corazón”, de la institución, sus maestros. “Estamos muy felices aquí en el tec de reconocer a nuestros maestros, su compromiso, su entrega, su dedicación con la educación y con los alumnos, hoy es día de fiesta y muchos reconocimientos especiales”, detalló Huett.

Durante el evento, se entregaron reconocimientos a los maestros que obtuvieron la certificación pearson en los niveles C1 y C2, así como a los maestros que ingresaron al círculo de profesores destacados, a los que tuvieron la mejor tesis de posgrado, a los docentes que tuvieron publicaciones en la revista cuadernos de lingüistica.

En el evento también se hizo la entrega del premio Profesor Inspirador 2026 Noel David Ramírez Padilla, a los maestros Marco Antonio Santos Ayala Acuña y a Jesús Benjamín Rodríguez García.