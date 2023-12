Una noche donde el espíritu navideño se hizo presente con una gran fiesta, fue la que disfrutó el público que se dio cita en el Ágora Rosario Castellanos, con el espectáculo denominado Gala Navideña, contando con la participación de la la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, bajo la dirección del maestro Gordon Campbell.

De esta manera, fue como el Instituto Sinaloense de Cultura cerró su tradicional Festival Navideño 2023, en el que se tuvo también la participación de la soprano Jessica Torrero y el tenor Luis Cornejo como solistas, así como del Taller y Coro de la Ópera de Sinaloa, que dirigen los maestros José Manuel Chu y Marco Antonio Rodríguez.

El programa musical incluyó las piezas obertura Festival Académico de J. Brahms, Suite del Cascanueces, de Tchaikovsky, Jingle Bells, Paseo en trineo, de Leroy Anderson, La marcha de los tres reyes, para dar paso después a los solistas para interpretar las piezas oh holly night, Agnus Dei, Suite La Arlesianne, así como Many Moods of christmas Hallelujah, de Handel, cerrando el evento con las piezas Noche de paz, Adeste fideles, Mi burrito sabanero, entre otras.