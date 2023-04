Pues resulta que el proceso cognitivo es una moneda de dos caras: cognición y emoción van juntas, antes se pensaba que era cuestión solo de cerebro, había quien pensaba que solo contábamos con las neuronas con que nacíamos y estas como todo, se perdían con el paso de los años, hoy sabemos que todo el cuerpo está en continua regeneración incluidas las neuronas, aunque también es verdad que como a todas las células del cuerpo, podemos pasar a fastidiarlas y matarlas según como vivimos.

Si todo el cuerpo se renueva constantemente y hay mucha información sobre cómo lograrlo, si no lo hacemos ahora sí como dice el dicho “en tu salud lo hallarás”, esto es importante en toda nuestra vida, pero los primeros 5 años es absolutamente indispensable, y naturalmente no podemos exigir a un niño que aprenda lo que le enseñamos, que no tenga buenas notas en la escuela si no ponemos los medios de la otra parte de la moneda. Por ahí leí que la escuela volvería a ser el segundo hogar cuando la familia volviera a ser el primer hogar.

Tener siempre presente que las emociones influyen tanto en el que aprende como en el que enseña, entonces pausa: reflexión ¿me estoy dejando llevar por mis enojos, miedos, cansancios, frustraciones, prisas, etcétera cuando quiero enseñar algo o dar instrucciones, órdenes, pedidos etcétera?

Las emociones son las guardianas del aprendizaje porque son responsables de la memoria para bien o para mal, es decir que solo recordamos lo que hemos aprendido con emoción y la clase de emoción tiene mucho que ver, el cerebro es selectivo y las emociones son como el pegamento de los recuerdos positivos o negativos. Si alguna persona no te ha dejado huella no te acuerdas de ella, no nos acordamos de todos nuestros profesores, yo tengo en mi corazón a la madre superiora con todo y que fue un general, al maestro de literatura y la de ética y filosofía, me hicieron no solo entender sino amar lo que enseñaban, todas las otras materias las memorizaba para pasar examen, hoy si sé de otras materias es por haber leído y vivido las leyes de la física química sin fórmulas.

Lo ideal sería que todos los profesores pudieran dejar huella y sobre todo los padres, pero huellas bonitas no cicatrices, entonces hay quienes provocan emociones que limitan y quienes favorecen el aprendizaje. Hay que tener en cuenta que si los niños viven con maltrato aprenden a ser agresivos, si viven con burlas aprenden a ser tímidos, si viven con indiferencia aprenden a ser egoístas.

El ambiente en el que el niño crece debe ser ordenado, debe ser limpio, amoroso, condescendiente, tolerante aunque estos dos últimos con límites claros no con todo podemos condescender ni tolerar, pero también debe ser retador, emocionante, divertido.

Todo esto va a determinar gran parte de su carácter su inteligencia y facultades, es indispensable que cuidemos la escuela que escogemos y nos mantengamos en contacto con maestros no para regañar y exigir, que sí hay que exigir pero también colaboración entre los dos. Pero sobre todo porque los nuevos planes de estudio están terribles no solo en México, pero mal de muchos no tiene por qué bajarnos la guardia, están tendenciosos a ideologías que no tienen nada que ver ya no digamos con la moral, el sentido común y la conciencia es que no tienen nada que ver con la ciencia la biología y la naturaleza, los padres deben estar bien abusados para contrarrestar el adoctrinamiento de género.

Emociones que ayudan a aprender, 1- la curiosidad, enseñen a pensar haciendo preguntas siempre y dejándoles ser curiosos que inventen soluciones, esta curiosidad hace que el cerebro se expanda que preste atención, la curiosidad siempre va acompañada del interés que es la atención mantenida, teniendo en cuenta que en estos tiempos es déficit tanto en niños, jóvenes y adultos, la atención mantenida. Cuando algo nos llama la atención, nos interesa, casi aprendemos solos buscando la información donde esté.

La segunda es confianza en sí mismos, si uno confía en que tiene la capacidad de aprender, va a aprender más y ponerse retos más complejos, a medida que va cumpliendo esos retos su nivel de exigencia va a ser mayor y también su confianza en sí mismo crecerá, para esto muy bueno las tareas en casa no hacerles todo, para un chiquito darse cuenta de cada cosa que logra hacer es lo máximo, medalla de oro, más confianza y facultades que despiertan y está aprendiendo a valerse por sí mismo que también es importante o más que las asignaturas de la escuela.

Otra ayuda a la confianza es el trabajo cooperativo, un reto porque se trabaja en equipo donde sé que todos los demás no son como yo cada quien hace cosas diferentes pero como dicen los japoneses el equipo es más que la suma de sus miembros el producto no es la suma de 1+1+1 es más exponencialmente, la confianza en los demás hace que yo sepa que si me equivoco, meto la pata o doy una respuesta incorrecta, no se reirán de mí.

Entornos seguros en la escuela y en casa potencian el aprendizaje, también la calma y la tranquilidad que permiten centrar la atención no hay miedo ni nada que perturbe, se aprende mejor y se retiene en la memoria mejor.