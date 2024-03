Señaló que la forma de comunicarse, el tipo de relación que se establece con los hijos, las “etiquetas que se les cuelga”, y los mensajes (verbales y no verbales) que se les envían tienen un profundo impacto en ellos.

En la formación de la personalidad de los hijos intervienen diversos factores Bio-Psico-Sociales, y sobre este tema, me centraré en el papel fundamental que jugamos los padres en el desarrollo de la autoestima de los hijos, detalló Piedad del Carmen Tafoya Moreno, coordinadora de Formación y psicopedagogía del Instituto Senda.

Agregó que el niño se va conociendo y logra formar un concepto de sí mismo adecuado y sano cuando la interacción con los padres, principalmente, ha sido positiva. De igual manera, dijo, cuando a pesar de las mejores intenciones de los padres se elige una forma inadecuada de educar, corregir, e incluso alentar y expresar amor, el mensaje que le llega, afecta directamente su autoestima inhibiendo su sano desarrollo emocional.

Indicadores del nivel de autoestima

La coordinadora compartió aquí algunas actitudes que permiten identificar si los hijos presentan un nivel de autoestima bajo, entre ellos los siguientes:

-Cuando el niño muestra problemas para socializar con otras personas: es retraído, se aísla, evita el contacto, presenta angustia constante, entre otros.

-Es muy vulnerable ante los comentarios de los demás.-Ante los retos fácilmente se da por vencido. No se esfuerza.

-Solicita constantemente ayuda (aún en actividades sencillas para su edad).

-Es indeciso y temeroso.

-Le cuesta trabajo expresar sus emociones.

-Muestra baja tolerancia a la frustración. Le angustia no ser el número uno, o que las cosas no le salgan perfectas.

-Expresa que no lo quieren o que prefieren a sus hermanos.

-Tiende a abusar o a agredir a otros niños con facilidad.

¿Qué hacer?

Primero, resaltó Tafoya Moreno...¡comenzar por uno mismo!, y preguntarnos cómo está nuestra autoestima. “Los padres con autoestima alta facilitan el desarrollo emocional de sus hijos. Recuerde que nadie puede dar lo que no tiene, por ello es importante trabajar primero con nosotros mismos”.

Entre las recomendaciones que comparte la coordinadora para poner en práctica, son los siguientes:

-Dar estímulo: Enfóquese en las cualidades y esfuerzos de su hijo y refléjele en qué es bueno (en lo académico, deportes, artes, valores, otros). Recuerde que usted es “su espejo”.

-Exprésele su amor y aceptación: Reconózcale sus logros, tanto grandes como pequeños.

-Aplique los límites y reglas con amor y firmeza. No use calificativos hirientes, desapruebe la conducta inadecuada, pero no a su persona.

- Crea en él para que pueda creer en sí mismo: Aliéntele a superar obstáculos y a aprender de sus errores.

-Permítale hacer las cosas por sí mismo y anímelo a tomar retos alcanzables que impliquen un esfuerzo basado en sus capacidades reales.

-Ayúdelo a explorar alternativas para solucionar sus problemas.

-Exprésele que es valioso y único. No lo compare con otras personas.

-Escúchelo y dese tiempo para compartir con él.

“Hay mucho por hacer, y el facilitar que nuestros hijos fortalezcan el amor y el respeto por sí mismos, formándolos como personas íntegras, felices y responsables, es el regalo de amor más grande que es podemos dar”, resaltó la coordinadora.