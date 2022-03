Con el ‘Himno de Ucrania’, abre la Primera Temporada 2022 de la OSSLA

Con una interpretación del “Himno de Ucrania”, en solidaridad con cinco músicos de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, cuyo país está padeciendo una guerra injusta, inició la noche del jueves, en el Teatro Pablo de Villavicencio, la Primera Temporada 2022 de esta compañía, la cual concluirá el 19 de junio.

Previamente al concierto, dio su mensaje de bienvenida Miguel Salmón del Real, quien dio pormenores de cada una de las piezas a interpretar, entre las que destacó la “Sinfonía no. 1 en Do mayor, opus 21”, de Ludwig van Beethoven, de quien se interpretarán las nueve sinfonías a lo largo del año, para concluir en diciembre con la Sinfonía No. 9 o Coral.

Expresó que la Orquesta está integrada por músicos de diversas nacionalidades, entre ellos rusos y ucranianos, y que su misma conformación es un ejemplo de convivencia humana y artística que se expresa en la creación de armonías.

Tras la interpretación del “Himno de Ucrania”, abrió el programa normal, con el impresionismo de la pieza “Preludio a La siesta de un fauno”, del compositor francés Claude Debussy, a cuya sensación relajante siguió una pieza vivaz y movida como es “Les préludes”, del autor austro-húngaro Franz Liszt, del periodo romántico.

Tras el intermedio, siguió el programa con la Primera Sinfonía de Beethoven, una obra considerada como premonitoria de todo cuanto escribiría después este genio de la música: A veces lírica y serena, otras sombría y apasionada, pero también tensa y dramática y en ocasiones hasta patética.