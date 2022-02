$!Confecciona en color verde el vestido real de Carolina Pérez, Reina del Carnaval 2022

“Yo lo veo muy bien, Sodelva no estará toda la vida, Cultura necesita tener el respaldo de otros diseñadores, y hay muy buenos diseñadores, muy buenos, que están trabajando y pues hay que darles esa oportunidad, y buena suerte, yo sí creo que creen que hago bien las cosas, y creo que está muy bien que los hayan distribuido por el tiempo, ya que el tiempo es corto para elaborar tanto vestido”.

El vestido será muy cuidado y se pondrá atención en todos los detalles para que no rebase los límites del buen gusto.

“Para mí la lentejuela, es Carnaval, la que brilla, no es otro tipo de material el que te hace brillar, lo que se ve bonito es la lentejuela”.

Exhorta a un museo carnavalero

La modista, quien tiene 28 años confeccionando los atuendos reales del Carnaval y 40 años trabajando para el Instituto de Cultura, invita a las autoridades a que se realice un Museo de Carnaval.

“A mí me gustaría ver el trabajo que se ha realizado todos estos años en un Museo, y no me quiero morir como se murió Rigo (Lewis), con el deseo de tener un Museo de Carnaval, porque sí hace falta aquí en Mazatlán y sería un gran atractivo para los turistas, será algo fantástico”, aseguró.

De hecho, en la reunión Sodelva Ríos enseñó el vestido que portó hace 25 años Paloma Palacios, y que se lo llevó a arreglar, porque la homenajeada lo portará en su homenaje.

“Tengo un vestido aquí, el de Paloma Palacios, que será la homenajeada por sus 25 años, está intacto, está hermoso, muy bien cuidado por ella, sólo le haré algunos pequeños ajustes, porque ella lo portará, todavía le queda”, señaló.

“Algún día espero y se pueda realizar ese museo, que será algo extraordinario”, aseguró.