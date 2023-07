Esta es la primera exposición escultórica que realiza el artista, inspirada en la cultura popular del cómic, vista desde una manera particular por el escultor sinaloense, creando personajes sustraídos de una realidad donde protegen algo.

Guardianes estará expuesta en el Museo de Arte de Sinaloa durante tres meses, con la idea de crear un plan itinerante para llevarla a otros lugares, pero eso es algo que se está analizando, ya que son piezas bastante delicadas, hechas de terracota (barro) traído de lugares como Tepuche, Carboneras, entre otros.

“Creo que algo que me distingue como artista, es que siempre busco es que lo que yo haga sea parte de mi, y creo que tiene mayor valor cuando es autobiográfico, cuando hablamos de experiencias personales y de lo que me gusta, considero que esta muestra tiene mi personalidad, experiencias que he vivido a través de mi hijo”, resaltó Márquez.