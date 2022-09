Construcción de la sociedad y la familia

La pregunta es: si no somos capaces de construir una familia ¿seremos capaces de construir una sociedad? De hecho hay más divorcios que bodas en estos momentos, lo que sugiere, primero, que no hay interés en tomarse ninguna molestia por lograr una familia; segundo, que no se tiene mucha idea de lo que se trata formar una familia, y tercero, no se platica de las cosas importantes ni se planea nada es decir, a lo que salga y si no me gusta lo que sale, ahí nos vemos.

Hoy salió un letrerito en redes que decía que “la escuela volverá a ser el segundo hogar de los niños cuando la familia cumpla su parte de enseñar lo que le toca”, o sea virtudes como responsabilidad, respeto, lealtad, laboriosidad, generosidad, empatía, y etcétera.

A lo mejor ya les conté que en mis cursos prematrimoniales (que estoy para servir a quien le interese), primero con preguntas me ubico en cómo está la situación; claro que hay de todo desde los muy conscientes hasta los que ni idea, (y hay que decirlo son los más), y entre las preguntas van saliendo a relucir lo que cada uno lleva en mente de lo que quiere encontrar.

Sutilmente entre los varones pretenden “alguien que los atienda” respuesta que pone a la novia con ojos de plato, pero ellas tienen lo propio quieren encontrar seguridad económica, que también pone con ojos de plato a ellos (quiere que la mantenga) teniendo en cuenta que las mujeres tenemos más visión de futuro que ellos, la respuesta es del todo lógica y válida, porque en el futuro están los hijos y sus necesidades, de modo que no es que me mantenga sino que mantenga a su familia.

Normalmente no hay ningún plan de acción ni de funcionamiento ni de educación para ellos y los hijos, ¿a dónde se puede llegar sin planear a fondo todos los detalles de lo que queremos lograr? no es solo embarcarse sino saber cómo manejar el barco y la ruta y el fin a dónde pretenden llegar. No sea como aquel soldado que le dijo su superior durante la guerra que cogiera un caballo y llevara unos papeles al general y no sabiendo montar al encontrarse con otro soldado que le pregunto a dónde vas, la respuesta fue, yo voy al cuartel a entregar papeles al general, pero a dónde va el caballo no sé, y así están muchos de los que comienzan una familia.

Adquirimos los hábitos y desarrollamos todo nuestro sistema de sentimientos emociones y valores en los años que van desde el nacimiento hasta la mitad o final de la segunda década de vida. Siendo el ser humano aquel que es esencialmente imitativo, que aprende en el espejo en que se mira, resulta sumamente difícil que esa virtud, la más hermosa de todas “grandeza de ánimo” (magnanimidad) de la que hemos estado hablando, pueda obtenerse si no se ha respirado su aire durante ese periodo tan bello y decisivo de nuestro inicial desarrollo.

La magnanimidad es necesaria para construir la familia y la familia es necesaria para construir la magnanimidad, y no es virtud que se adquiera fácilmente fuera de la familia. La sociedad de los “intereses y racionalización” naufraga no solo en aguas profundas sino en su terreno favorito, la economía.

Y no puede ser de otro modo, ninguno de los radicales económicos se mantiene si, al lado, no lleva su correspondiente aprendizaje moral, cuyo lugar natural es la familia, ¿cómo para qué ahorrar, invertir y trabajar si no hay familia?, ¿cómo distribuir bien y consumir adecuadamente? Y en política, ¿quién será leal a los pactos, trabajador por todo un pueblo, esforzado amante de la patria, si al no haber padres no hay patria?

De modo que esa pura sustancia espiritual de la familia que es la grandeza de ánimo, es al mismo tiempo, la clave sin la cual ni la economía ni la política, ni nada en la sociedad puede desarrollarse adecuadamente.

Esa riqueza humana que la grandeza de ánimo construye, da a la vida del hombre la belleza, la fortaleza, el orden profundo, como en un diamante en el que no es la materia de lo que se compone lo que le da el gran valor, adquiere esos grandes precios por el orden en que están acomodados esos átomos de carbono unidos fuerte que le dan esa dureza que no tiene ningún otro, orden y fortaleza definen su valor y dan la belleza exterior.

Ojalá logremos captar que la familia es la única esperanza para la sociedad y todos los padres se pongan las pilas primero en planificar, ordenar y con fortaleza lograr la familia que sueñan, y hoy más que nunca se decidan a defender la educación de sus hijos no solo enseñando lo que les corresponde sino luchando porque en las escuelas no solo vuelvan a ser el segundo hogar donde no solo aprendan sino que les cuiden, tanto física como intelectual y moralmente, los nuevos libros de texto son atentados contra ese cuerpo esa inteligencia y moral, puro adoctrinamiento socialista, identidad de género con todas sus vertientes, es decir, cero seguridad en nada para sus vidas.