Continúo con las ayudas

Teniendo en cuenta que en nuestra educación para los hijos las costumbres que se adopten en cada familia deben abarcar todos los ámbitos de la persona: físico, psicológico, intelectual, espiritual, moral. Todo eso forma una persona y no hay que descuidar ninguno pues terminaríamos con deformidades como ya lo puse por ahí.

La educación debe abarcar todas estas cosas. Pero si hablamos de costumbres familiares también deben ir por ahí, pero depende de cada familia ya que en algunas se les da bien los deportes, en otra las artes, o las habilidades manuales, otras son de mucho festejo otras de mucho viaje.

Costumbres familiares se entiende que las hacemos en familia, es decir, un hijo toma clases de algún instrumento musical o de canto, o tiene clases de tenis o futbol o natación, catecismo, es muy bueno pero es en particular, lo que se debe procurar también es en familia ejemplo: martes día de juegos de mesa, hay muchos muy divertidos que participan todos, ¿los conocerán? No son lo mismo que Nintendo, sábados excursión al campo o la playa fijándose en descubrir cosas interesantes y bellas, fijarse en todo.

Visitas a los tíos o abuelos, ir todos a ver sus partidos o sus presentaciones, un día del mes limpieza de casa todos, cuestión de hacer agradables y divertidos esos momentos, ya que todas sus vivencias van a dar derechito a su equipaje para la vida, entre más recuerdos lindos tengan para echar mano a lo largo de su vida mejor superaran los momentos difíciles.

Para poner en práctica esas lindas virtudes que estamos trabajando, visitar algún día fijo del mes un asilo de ancianos u orfanatorio llevarles dulces o galletas hacerles compañía o jugar, lo que llamamos darse uno mismo que es muy satisfactorio o ayudar en albergues de animales un día fijo, la idea es que se haga costumbre, en esa reunión familiar preguntarles qué les entusiasma más o probar en todas a ver cuál prefieren seguir para eso debe servir la reunión también.

Llevar ayuda a comedores comunitarios de gente sin hogar es estar practicando la generosidad, la justicia, la alegría, y todas esas virtudes que se encadenan unas a otras y es la idea de las costumbres familiares fomentar, son espacio del ámbito moral, ético que se debe aprender en familia, si no ¿dónde?

Muy importante el espacio para las del alma, la parte espiritual de la persona, está comprobado científicamente que tan necesario es, desgraciadamente es al que menos importancia se da, cuando es el que sostiene con más eficacia cuando los tiempos son difíciles cosa que en algún momento a todos llega, tener una religión es un buen modo de tener un camino y un soporte, conocerla y practicarla con todo lo que implica, las personas de una manera u otra buscamos trascender, en el fondo de nuestro ser no nos encanta la idea de que al morir que a todos llegara, se termina todo, igual fin para buenos y para malos, te mueres y te pudres y ya, no hay más, suena de los más injusto y aterrador.

Esta es la manera de no tenerle miedo a la muerte y aceptarla con serenidad y buen espíritu, lo mismo la de los seres queridos que la propia, no se trata de resignación.

No conozco las costumbres de otras religiones supongo las tendrán, cada una tendrá sus reglas, sus compromisos, sus responsabilidades y su plan de vida, pero la primera debe ser conocerla a fondo no quedarse en parvulitos cuando ya se es adolescente o adulto, la segunda la coherencia, vivir lo que se cree. Como no puedo hablar de las que no conozco lo haré de lo que si se: costumbres familiares en el plano espiritual católico: ser agradecidos con Dios lo que significa comenzar el día dando gracias por despertar y todo lo que tenemos, al sentarse a la mesa bendecir los alimentos y agradecerlos, ofrecer a Dios todas nuestras ocupaciones, obviamente no podemos ofrecer malas acciones ni cosas mal hechas. Son ejemplos.

En el plan de costumbres familiares: bendecir a tus hijos y cónyuges al salir de la casa, bendecir los alimentos, rolar para que todos dirijan, la bendición en la cama antes de dormir, ir a misa juntos especialmente mientras son chicos y se está inculcando esa práctica, importante con sentido sabiendo de que se trata, entendiendo los significados de cada cosa, viviéndola, será una costumbre familiar pero como todas debe tener sentido, festejar los días grandes no pasen inadvertidos, con el sentido que deben tener, quiere decir: Navidad no es Santa Claus, ni agasajos en la mesa y muchas compras de regalos, sino festejar el nacimiento de nuestro Salvador, y Pascua nada que ver con conejos y huevos con dulces sino con resurrección a la que aspiramos en la vida eterna, el día de muertos se pide a Dios les perdone sus faltas y los lleve con Él.

No festejamos a la muerte por mucho que sea tradición mexicana, festejamos la vida el día de todos los santos entre quienes esperamos que se cuenten también nuestros familiares y que intercedan ante Dios por nosotros.