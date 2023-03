Todos los padres tenemos la experiencia de esto, no vienen con instructivo los hijos, si en otros terrenos podemos darnos el lujo de aprender por ensayo y error, tratándose de personas no es tan conveniente, cuando nos estrenamos como padres cada uno trae su propia versión de autoridad de acuerdo a como se maneja en su familia de origen y repite el patrón sin más trámite, otros no quieren eso para sus hijos y sacan su propia versión que suele ser de completa libertad que termina en la creación de hijos dictadores.

A mediados del siglo pasado comenzamos a disponer de información, podíamos encontrar, libros que nos guiaran, hoy el problema es el contrario, demasiada información con tendencias de todo tipo y por si fuera poco muchos adversarios para nuestra autoridad, comenzando por las leyes injustas, y todo lo que aparece en internet que no nos podemos fiar ni de los canales para niños todo lo que aparece es con la tendencia del nuevo orden mundial tirano impositor de ideologías sin ciencia y sin moral.

Muchos padres ensayan diferentes respuestas a la conducta inadecuada de sus hijos, y muchas de estas respuestas al no ser acertadas lo que logran es la perdida de la autoridad en lugar de aumentarla, darnos cuenta de los errores que frecuentemente se cometen a la hora de intentar corregir a los hijos, permite dejar de repetirlos, no podemos darnos el lujo de perderla cuando los hijos necesitan sí o sí de alguien con autoridad que les guíe aunque no les guste.

Por ejemplo el encasillamiento y las profecías a lo que llevan es a que se repitan, “nunca vas a aprender a ser ordenado”, “ eres un.....”, se verá obligado a cumplirles.

Les ofrezco una listita de lo que no debemos hacer, esas respuestas que nos hacen perder la autoridad y por lo tanto hay que evitar, primero porque es difícil de recuperar además de hacer de nuestra familia un cuadrilátero de peleas y mal ambiente con el que no se aprende y si pone distancia, cuando lo que tendríamos que procurar son cercanías y que los miembros de la familia se ayuden mutuamente.

- Lucha de poder: “aquí mando yo y tú obedeces”, pero resulta que siempre nos están poniendo a prueba a ver hasta donde logran, y que cuando se discute aunque sea con argumentos racionales, en este tipo de discusiones no suele haber una resolución además de terminar enojados, “no quiero pollo, quiero comer hamburguesa con papas” la respuesta no es discutir sino “Ok no quieres pollo es lo que hay levántate, queda en el micro para calentarse cuando tengas hambre”, y tener bajo llave la despensa para que no se llene de galletas, no cumplir sus caprichos.

Cuando los hijos perciben que las órdenes no son dadas como producto de una lógica sino como resultado de estado de ánimo, suelen no obedecer o hacerlo por miedo o inseguridad, en los hijos una consecuencia a futuro es que busquen fuera del hogar a su principal modelo a quien imitar lo que sería una pena.

- Respuestas vagas e inconsistentes: los hijos tienen necesidad de saber qué se espera de ellos, cuáles conductas son aprobadas y cuáles reprobadas por sus figuras de autoridad, a todos nos gusta saber dónde estamos parados y a qué atenernos, ellos además lo necesitan, pero si además les dices varias cosas a la vez. resultará poco claro.

Entonces no des órdenes a distancia, acércate de frente, bájate si está chico y viendo a los ojos dices lo que esperas que haga y te cercioras de que entendió con buen modo y animándole porque puede.

- Falta de perseverancia: no revisar que se cumplió es peor que no dar ninguna orden, porque con esta actitud se le trasmite la idea de que en realidad no era muy importante lo que se le mandó a hacer o que a sus padres los puede manejar a su gusto.

“Hay un plato vacío en la mesa, ¿ya terminaste, qué sigue? Llévalo al fregadero ahora, ¿ya te bañaste, por qué hay ropa en el piso, qué sigue ahora? Lo que además estamos enseñado es que escuchen y hagan caso, de otra manera se debilita la autoridad y no educamos.

Preguntar: Si después de no verificar y cansados y desconcertados de que no hagan caso de lo que se les manda además preguntan ¿Por qué te portas mal conmigo? ¿Por qué no me haces caso? Es agravar la situación, raramente va a querer o poder dar explicación del motivo de su comportamiento, cuando mucho levantarán los hombros, si son pequeños no tendrán ni idea y si son mayores no les da la gana contestar aunque lo sepan ¿Cuántas veces tengo que decirte? Respuesta del chamaco “Tres millones” y solo se perdió más autoridad.

Las pregunta además de mostrar inseguridad y transmitir disgusto, no expresan autoridad o guía, muestran a los padres débiles, lo que sí aprenderán los hijos es a sacar a los padres de sus casillas porque no los ven sólidamente parados.

Faltan varios puntos que tener en cuenta, pero será la semana entrante si Dios lo permite, si sigo de todas maneras quedaría mocho.