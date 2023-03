Me quedé en que las preguntas hacen perder autoridad pero hay de preguntas a preguntas, tampoco es que nunca se les pregunte, si hay un día especial como cumpleaños o lo que sea preguntar que se le antoja al festejado para la comida está claro que es válido pero no todos los días preguntar a un niño de tres años es darle oportunidad de opinar en algo que no está capacitado como nutrición y va a responder siempre que su plato favorito.

Pero la idea es educar, formar, así que las preguntas que no llevan quejas ni acusación sino que procuran la curiosidad o que ayuden a pensar y reflexionar sobre situaciones que ven en la tele o la calle, en otras personas, a ponerse en el lugar de otros, esas ayudan a aprender lo que queremos enseñar.

Otra cosa que arruina la autoridad es poner castigos que no se pueden cumplir: resultan de la ira o del cansancio y claro de la improvisación, ayuda a la autoridad poner reglas claras, bien pensadas y hacérselas saber de modo que les queden bien entendidas sin dudas, los hijos necesitan padres bien plantados que les den seguridad, con los que sepan a qué atenerse y que siempre estén para ayudarles, no para intimidarles.

Cuando no se han pesado los castigos con anterioridad suelen ser puestos con mucho enojo y ser exagerados, entonces el propósito de educación no se da y si se pierde la autoridad porque no se pueden cumplir. Para que sea efectivo, es decir, eduque debe ser cumplido y verificado, debe tener un comienzo y un final.

*La forma más mala de perder la autoridad es cuando aparecen los gritos y amenazas, es de lo más improductivo, no educa en absoluto y si nos baja de categoría, hasta es la más peligrosa forma de actuar, no logra que el hijo entienda las razones por las cuales deben comportarse bien en su propio beneficio e ignora además las necesidades y sentimientos de los hijos, recuerden que los gritos les vuelven sordos, además los alejan porque les hacen sentirse rechazados o peor, no queridos, no promueve un ambiente de confianza y afecto, ni respeto. Además de mostrar la pérdida de control y debilidad del padre.

*Ya no digamos la violencia que por si no saben, va en aumento exponencialmente al estrés de los padres, que buena cantidad de ellos se las están viendo complicada por la inseguridad reinante no sólo en el país es mal mundial, gobiernos de porquería, inseguridad en los trabajos, salud, economía, todo está infestado de inseguridad y violencia, si no te puedes desquitar con el jefe puedes terminar haciéndolo en la familia y está sucediendo.

Si un padre ha sido inasertivo, sumiso y permisivo en algún momento está harto y explota descargando su frustración con cualquiera de las formas agresivas físicas que tiene un efecto peor, porque desconcierta oscilando entre extremos igualmente inconvenientes.

Un estilo violento de puesta de límites no promueve un ambiente de confianza y afecto, es la manera de que no aprenda como es lo correcto aprenderán a evitarlas por miedo, para evitar el castigo pero no que es lo que se espera de ellos y siendo que los niños aprenden buena parte de lo que aprenden por imitación se está modelando el ellos el estilo violento de solucionar problemas.

*La manipulación es otra de las maneras de perder no solo la autoridad, manipular es hacer que el otro haga lo que nosotros queremos y no lo que él quiere, de una manera que no es directa, sencilla, leal, sino a través de hacerle sentir culpa, miedo o por uso de soborno.

El chiquito no quiere comer y mamá hace como que llora después de tanto trabajo en la cocina y no le gusta lo que cocina, se siente culpable del sufrimiento de mamá. No quiere ordenar su cuarto y mamá amenaza con decirle a todos sus compañeros lo desordenado y cochino que es, le da miedo lo que van a decir o pensar de él. Si no obedeces me voy y ahí te quedas solo, a menos que ya sepa que no cumple los castigos tendría miedo. Te doy cinco pesos si pones la mesa, si sacas la basura, si ordenas tu cuarto.