Dan sinaloenses la bienvenida a la Navidad, con el Concierto Decembrino Cinema

Un homenaje a los clásicos de la Navidad fue el que disfrutó el público que se dio cita al Teatro Pablo de Villavicencio, para disfrutar del concierto titulado Decembrino Cinema, interpretado por la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, bajo la batuta del maestro Sergio Alapont.

De esta manera, la Sociedad Artística Sinaloense dio la bienvenida a una de las épocas más esperadas del año, a través de uno de los eventos que avivan el espíritu navideño, como lo este esperado concierto sinfónico, el cual forma parte de la Temporada SAS 2025.

El público que abarrotó el teatro, disfrutó de la interpretación de las bandas sonoras de filmes como El Grinch, Milagro en la calle 34, El Extraño mundo de Jack, entre otros, mismos que fueron proyectados a lo largo del concierto.

También se interpretaron la pieza A christmas carol, en donde se contó con la participación del coro infantil y juvenil de la Casa de la Cultura, de igual forma el programa incluyó un popurrí de los filmes Home Alone (Mi pobre angelito), Expreso Polar.

El escenario del Pablo de Villavicencio tambien recibió las voces de las sopranos Margarita Tizoc y Marilyn Cháirez, quienes para gusto del público, interpretaron con sus educadas voces las melodías Winter Wonderland, White Christmas, así como All I want for Christmas is you.