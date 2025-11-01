Dedican alumnos del Instituto Senda altares a ilustres escritores mexicanos

Alumnos del Instituto Senda del Río, celebraron el tradicional Día de Muertos, con la creación de altares dedicados a ilustres escritores, llenos de color, creatividad y mucha originalidad.

En esta ocasión participaron los alumnos de primaria y secundaria, quienes haciendo uso de su creatividad, participaron en este concurso de altares, dedicados a figuras como Elena Garro, Inés Arredondo, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, José Emilio Pacheco, Eulalia Guzmán, Alfonso García Robles, Hermila Galindo y Adela Formoso.

Uno a uno de los altares incluía algunas de las obras del escritor, sus fotos, bellamente adornados con flores, velas, comida, y todo lo que consideraban podría haberle gustado a este escritor.