En la mesita de noche

El quinqué aluza al papel

Y la pluma los va deshojando

Como se deshoja una margarita:

Me quiere, me quiso, tal vez,

Me quiere, si me quiere, no

Pero también me quiso.

Ayer me amó y hoy también,

Y así la noche pasa

Desdoblando los secretos

Que la memoria recelosa

Guardo como tesoros.

Así la semana se deshoja en días

Los días en horas

Y las horas en minutos

Y los minutos en segundos

Y yo con ellos.