Hablando de valores humanos, la disponibilidad, que no es algo que tengamos mucho en mente los padres a la hora de educar hijos y formar su carácter, nadie habla de esto, pero es una condición muy importante de una persona madura, y la responsabilidad de los padres es ver que sus hijos maduren en cada etapa de su desarrollo, cada uno de los ámbitos que forman la personalidad.

Un cuerpo desarrollado acorde con la edad necesita de una cabeza de la misma edad, lo mismo que la socialización, la emotividad, el espíritu, toda la persona madura en todos los ámbitos de su ser.

Esta palabrita es uno de los criterios más claros de la madurez psicológica, afectiva y autorrealización del ser humano nada menos. Estamos hablando de la persona que primero se quiere y acepta a sí misma pero no se queda en eso, voltea hacia afuera a los otros y sus necesidades, amarles y aceptarles.

A medida que hacemos camino hacia los demás mediante una mayor disponibilidad, vamos dejando atrás el egocentrismo de los bebés que son por naturaleza egocéntricos es decir muy egoístas, donde prevalece la satisfacción propia, para convertir luego la vida en un acto de amor, amar es dar, servir, sentirse responsable del otro, respetarle, y una persona inmadura no es dueña de sí misma sino esclava de sus vicios, gustos, apetencias, antojos, de cualquier cosa pero inhabilitado para amar y dejarse amar que resulta en no feliz.

Resulta que la vida está de tal modo organizada que las actitudes egoístas están llamadas al fracaso más pronto que tarde, se van quedando aislados y empobrecidos, no de dineros sino de afectos y contactos humanos.

En cambio el camino hacia una vida feliz que es la plenitud interior y perfección personal, (no llegaremos nunca a ser perfectos pero si somos perfectibles todos los días es la tarea ser mejor persona que ayer) y verdadero señorío (dueñez de sí mismo) pasa necesariamente por la disponibilidad y la actitud de servicio.

Es decir padres e hijos “si no vives para servir, no sirves para vivir” que se traduce en: estar siempre pendientes de lo que necesitan las personas que me rodean; sea familia, amigos, empleados, quien barre la calle, cuida mi coche, me despacha en un comercio, todos los que pasan por nuestro lado, y lo primero que todos necesitamos es que nos vean, noten nuestra presencia, nos traten con respeto, nos escuchen, nos llamen por el nombre, nos traten con cortesía y ayuden cuando necesitamos ayuda.

Esto es el primer paso porque de nada sirve darse cuenta que estoy y noten lo que necesito, si no se traduce en hacer algo no sirve, es donde entra la disponibilidad.

Noto que mi amiga está agobiada por mucho trabajo y me dispongo a ayudarle en lo que necesite y pueda, dejando lo que me está ocupando para ocuparme de ella.

La sensación de ser útil y hacer el bien es lo más cercano a la felicidad que logremos alcanzar. Así de forma discreta, callada, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, con bondadosa paz, dando y dándose en generosa actitud de servicio. Se llama disponibilidad

Estar conscientes siempre que todos necesitamos de todos y nadie es mejor ni más ni menos que otros, todos la misma dignidad por ser personas y merecemos respeto y ayuda, enseñar esto a los hijos desde chiquitos, que a todos hay que tratar como nos gustaría que nos trataran, si nos sentimos mal cuando no nos pelan entonces hay que poner atención a quien está al lado.

Los chiquitos se sienten muy orgullosos y satisfechos cuando ayudan, aprovechar esa etapa sensitiva y enseñarles a ayudar a servir a estar pendientes de lo que otros necesitan, sirve cualquier momento y circunstancias, el programa de televisión, caminar por la calle, y ayudar a un viejito a cruzar la calle, subir escalones altos, cargarles sus bultos, comprarle los dulces al niño que vende en el semáforo o la doñita que vende sus bordados o sus verduras, abrirle la puerta a quien tiene ocupadas las manos, cederle el asiento a personas ancianas, embarazadas, discapacitadas.

Y en casa aprender a hacer todos los quehaceres, hacerlos sin que se les pida, y además hacer de más, ayudando a quienes por una causa u otra no pueden cumplir con los suyos, a sus hermanos más chicos a estudiar, a entender lo que tienen que aprender, a vestirse, podíamos llenar hojas de cómo aprender y enseñar este valor humano tan importante para los que nos rodean y para madurar uno mismo, para estar en capacidad de amar y que le amen.

La mayor falta de puntualidad es llegar tarde a las personas, nos pasa a los padres cuando menos pensamos ya son adolescentes y no aprendieron por sus padres estas cosas que les ayudarían tanto en su vida, a relacionarse, amar y ser felices en la medida que en esta vida se puede.

Es claro que para esta disponibilidad se necesita de lo que llamamos buenas maneras, cortesía, conceder valor a las formas, en cómo pide y cómo das, sin ofender ni maltratar, el tacto, sin palabras ociosas, con respeto, y no menos importante con alegría y buen humor.