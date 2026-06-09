Egresa la Generación 8 del Senda Knowmads High School

Llenos de felicidad por haber culminado una etapa más en su vida educativa, es como se mostraron los alumnos de la preparatoria Senda Knowmads High School, quienes participaron en una misa de acción de gracias para celebrar este acontecimiento.

Acompañados de sus padres, los graduados agradecieron a Dios los 25 graduados de la Generación 8, acudieron puntuales a la santa misa, celebrada en la Parroquia del Espíritu Santo, en Las Quintas, oficiada por el Sacerdote Daniel Zepeda.

En su mensaje, la directora del Instituto Senda del Río, Beatriz Adriana González, felicitó tanto a los estudiantes como a los padres de familia por este importante logro en la vida educativa de sus hijos.

“Hoy es un día muy especial, nos reunimos para agradecer a Dios por haberlos acompañado durante una etapa sumamente importante de su vida, y para pedir que Dios siga bendiciendo el camino de cada uno de ustedes y sus familias, damos gracias por la semilla que se ha sembrado en su corazón”, expresó la directora.

De igual manera, reconoció la enorme de labor de sus padres y maestros, quienes sembraron en ellos raíces fuertes para que continúen en la siguiente etapa de su vida, guíandolos con paciencia y dedicación en cada camino de su proceso formativo.

“Pedimos a Dios que los ilumine en las decisiones que están por venir, que les conceda sabiduría para actuar, la responsabilidad y valentía y que nunca pierdan los valores que han adquirido durante su vida en Senda, que su vida sea testimonio del bien en la comunidad, compartiendo con generosidad sus talentos al servicio de los demás”, subrayó.