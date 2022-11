El aburrimiento ¿tiene algún beneficio?

Pues fíjense que sí, nos hace más inteligentes ahí donde lo ven, y como nadie lo sabe no le damos chance. “Mamá, estoy aburrido”, es como si tuviéramos la obligación de ser un centro de entretenimiento y hay que correr a inventar, pensar en algo que se los quite y dejen de fastidiar, y nada más lejos de lo realmente útil para los hijos. El aburrimiento es necesario cada tanto, porque de él salen cosas buenas, grandes ideas.

Aburrirse es síntoma de que tenemos la cabeza libre de estímulos y dispuesta a recibir novedades, pensando en forma distinta de como acostumbramos y fijándonos en lo que nos rodea de forma diferente.

Los motivos principales por los que se aburren más que en el siglo pasado son la sobrestimación. Casi todos los niños tienen más juguetes de los que deberían, un montón de cosas que no necesitan, viven en un consumismo voraz, cosa que ven cosa que quieren, y los padres cumpliéndoles, y con esto no les quitan el aburrimiento porque dura su complacencia bien poquito, más bien están programando delincuentes, muchas veces ellos mismos lo están diciendo al jugar con la caja del último juguete que se convierte en lo que él quiere no con el juguete que hace todo solo.

Además de eso tienen una agenda muy apretada, no paran: colegio, clases extracurriculares, práctica de algún deporte, hacer tareas, todo está programado, organizado hasta el último minuto, de forma que el niño no tiene que pensar, va de un lado al otro por inercia en automático, comidas carrereadas porque hay que llegar a tiempo al siguiente asunto, el resultado es que en vacaciones se aburren como ostras, no saben improvisar, pensar que les apetece, mirar al techo un rato canturreando, echarse un clavado en los cajones y encontrarse con cosas olvidadas.

Sería bueno bajarle tres rayitas y reducir la marcha, dejándolos decidir alguna vez el destino y probar salir de la rutina, faltemos con él a una clase extraescolar para irnos a tomar un helado o dar un paseo o sentarnos a ver bichitos mientras platicamos y nos enteramos de lo que siente y piensa, quienes son sus amigos por qué lo son y cuáles sus sueños y lo que les gusta.

Demasiadas pantallas y el tiempo que le dedican en cualquier dispositivo no hay lugar para pensar y son las cosas más fáciles para convertirse en vicio y seguro que los padres lo saben porque ya lo son, y se las dan para que no se quejen y molesten dando lata, así van contribuyendo al desastre, luego no hay derecho a quejarse de que no hace, no obedece y pasa todo el día con el teléfono, nunca es tarde para frenar evitemos entretener con tecnología, no solo es bueno aburrirse sino que es muy sano.

Canciones, libros, anécdotas, juegos de palabras (sopa de letras, encadenadas, veo-veo, ahorcados) memoria, adivinanzas, trabalenguas, cuentos, música, un lápiz y papel para que haga monigotes o lo que quiera y un largo etcétera muchas ellos solos, otras entre dos o más o que se inventen algo hay miles de formas de reírse y compartir, para pasar el rato lo más que necesitan es lápiz y papel, más creatividad y menos teclas, la imaginación suelta de los hijos será el premio.

Saber aburrirse es un arte y es que el aburrimiento al menos no hace mucho había sido un motor del ingenio, Newton paseaba por su jardín cuando descubrió la ley de la gravedad. Descartes escribió “el discurso del método” por quedarse aislado por la nieve. Así muchos y muchas por no tener nada mejor que hacer descubren o inventan, la ociosidad es madre de todos los vicios, pero el ocio de descubrimientos y obras de arte.

Hemos aumentado la esperanza de vida, vacaciones pagadas, jubilación y hasta semanas laborales de menos horas, inventado montón de artefactos para ir más rápido y aligerar nuestros días: coches, microondas, lavadoras, computadoras, está claro que hemos ganado tiempo.

¿Pero qué hacemos con él? Tenemos olvidado el aburrirnos, vivir lento y sin que vibre el bolsillo, terminamos la jornada y nos preocupa en que podemos ocupar el tiempo, se ocupa la agenda en cosas que necesitamos hacer sin dejar huecos para que el cerebro nos guie a cosas que no habíamos pensado o simplemente no hacer nada y nos lleva a perder la capacidad de tolerar la rutina y repetición de la vida cotidiana.

Estamos aburridos por tener demasiados estímulos entonces necesitamos más y más para evitar el aburrimiento se hace un círculo vicioso. Cuando aburrirnos es muy bueno porque sirve para descubrir lo que nos gusta o imaginar ocupaciones nuevas más allá de la moda, es como si estuviéramos todo el tiempo huyendo de nuestros pensamientos y buscando con ansiedad cualquier estimulo que atrape sin espacio para pensar donde queda la introspección, estar permanentemente rentabilizando el tiempo, en lugar de parar y observar.

Puedo seguir pero es esto lo que deseamos en el futuro de nuestros hijos, cuidado la alerta está sonando, los niños que no han tenido que gestionar espacios de aburrimiento tendrán más dificultades para desarrollar un pensamiento independiente, menos capacidad creativa y de improvisación, lo contrario de lo que se busca llenándolos de actividades y aparatos