El dolor, compañero de vida

Es una realidad que no podemos evitar, desde que nacemos hasta que nos vamos estará presente aunque sea por una torcedura de cuello, o por caer del triciclo, a veces dura poquito, otras mucho tiempo. El hecho es que está de repente o de planta. F. Dostoievsky decía que “sufrir y llorar significa vivir”. No hay vida sin dolor y sufrimiento porque son inherentes a la condición humana.

El dolor nos coloca ante nuestros límites, sentirnos tal como somos, muy limitados e imperfectos, cosa que se nos olvida. Pero justo es en el reconocimiento de estos límites que nos marca el dolor donde podemos descubrir el valor de nuestra propia vida, porque nos enclaustra en la desesperación o nos abre la puerta a la trascendencia, esa trascendencia que sin ser muy conscientes a todos nos atrae y buscamos.

Por alguna razón en todas las culturas de todos los tiempos las personas siempre han sentido que la muerte no es el final, que seguimos en otro nivel como cada cual le llame, suena muy injusto que todos terminemos igual buenos y malos en la nada y la trascendencia se limite a que sigan recordándonos bien o mal, quiénes estuvieron cerca, que será poca gente con suerte los nietos.

Pues esa trascendencia o superación de límites, convirtiendo el dolor en instrumento para conseguir el fin que nos es propio, teniendo en cuenta que todo lo que vale la pena cuesta y duele.

Nadie en su sano juicio se lanza a correr un maratón sin entrenamiento de mucho tiempo, mismo que duele. Y es que el dolor se convierte en aliado de nuestra felicidad si logramos darle sentido, no se puede equiparar dolor con infelicidad ni placer con felicidad.

Si el objetivo de nuestras acciones fuera el placer, todas ellas darían lo mismo; como observa V. Frankl: igual disfrutas una puesta de sol, una Magnum con nueces o leer un libro.

El dolor nos permite entender que nuestro destino es la felicidad no el placer del momento, aunque el dolor sea ineludible en muchos momentos de la vida, nunca será el horizonte definitivo.

Hay dos posturas ante lo inevitable del dolor: el rechazo y la desesperación que nos lleva al sufrimiento por el tiempo que uno decida, toda la vida o solo un rato razonable.

La otra, la aceptación de una realidad inevitable (lo inevitable es que sucederá), pero no oscurece la dimensión positiva que la vida ofrece. Más aún viene a ser el dolor como un aliciente para valorar más los momentos positivos.

En esta sociedad de abundancia de satisfactores y derrochadora, que sufre si se corta el internet o es lento, si no tiene aparatitos donde jugar, con un clic compra lo que desea y llega a casa sin esfuerzo, se da todos los antojos, necesita emociones más fuertes por estar saturados, satisface casi todas las necesidades y se crea otras, sin embargo, más trabajo le cuesta satisfacer la más importante, noble e ineludible necesidad, que es la de dar sentido a su propia existencia.

El secreto para adquirir “en poco tiempo” la fortaleza de espíritu y sabiduría para vivir la vida con plenitud, es y será siempre el mismo el camino más rápido y seguro para ir haciéndose verdaderamente sabio, fuerte de espíritu y maduro mental y psicológicamente es aprender a manejar, encauzar y dar sentido al dolor y perderle el miedo.

Todos los especialistas en el dolor humano insisten en lo mismo: el papel fundamental del dolor es despertarnos a la felicidad, a vivir el presente, el día a día, de manera más plena y eficaz, venga de donde venga enfermedad, ingratitud, traición, deslealtad, quebranto financiero todo ha de servir para desear alcanzar la otra orilla de esperanza, felicidad y dicha que siempre encontraremos en el interior de uno mismo.

Y todo este rollo para los padres que educan sean conscientes de lo que repito siempre, educamos con lo que decimos y callamos, lo que hacemos o dejamos de hacer, cómo manejamos nuestras emociones o nos dejamos llevar por ellas, en depresión, en rencor, en negación, enojo, frustración, no hace que la causa del dolor desaparezca produce sufrimiento eterno y pagan justos por pecadores, eso ven los niños y eso es lo que corresponde y lo imitan y nunca maduran

Tener en cuenta que tratar de ahorrarle sufrimientos a los hijos, solucionarles todos sus problemas, consentirles todos sus caprichos y antojos, que no sufran lo que uno paso, no les está ayudando en nada.

Tampoco el “no seas cobarde” o “los niños no lloran”. Sí hay que llorar, lo que duele, duele y es válido que duela que murió su gatito o su perrito, hay que dejarles llorar pero explicarles, y que acepten el que no pueden tener eso que tanto desean, porque no hay dinero, o no es conveniente y dar razones y lo que quieran conseguir que les cueste y sufran un ratito las consecuencias de lo que hacen, que se esfuercen en todo lo que tienen que hacer no solo lo que les gusta, recordar siempre cómo se forja el hierro lo ponen al rojo lo sacan del fuego lo golpean lo meten en agua una y otra vez hasta que queda una espada bien templada, las estatuas de mármol se hacen a golpes y pulidos y salen bellas, no queremos hijos como churros sabrosos, pero no sirven para nada más.