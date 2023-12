El 25 de diciembre de 1968 la mirada de los hombres se dirigía hacia nuestro satélite natural, la luna, sintiendo que se cumplía uno de los sueños de la humanidad, cuando los astronautas Frank F. Borman, James A. Lovell y William A. Anders, la orbitaba, una hazaña, hasta entonces, propia de la ciencia ficción, pero todavía estaba anunciado algo más. El futuro había llegado.

Solo ocho años antes, el presidente John Fitzgerald Kennedy había anunciado su sueño; “Antes de que termine esta década debemos comprometernos a llevar un hombre a la luna y traerlo a la tierra sano y salvo”.

Era domingo el 20 de julio de 1969, la expectación llegaba al máximo, pues ese día estaba anunciado que por primera vez un ser humano estaría en la luna. Alrededor del mediodía las pantallas de la televisión, esa época la mayoría en blanco y negro, realizaban una transmisión rompiendo el record de distancia, de entonces.

Imágenes animadas, en un alarde de tecnología y precisión reproducían el descenso del módulo hasta que este tocó la superficie selenita, fue entonces cuando se escuchó aquella voz; “We are on the Moon”, -estamos en la luna-: El módulo lunar “Águila” había alunizado.

Entonces la tensión aumentó, esperando las primeras imágenes anunciadas en vivo. Ya anochecía cuando se informó la escotilla y descendió el primer hombre en pisar el suelo lunar; Neil Armstrong, exclamó, “Es un paso corto para el hombre, pero la humanidad ha dado un salto”. La primera imagen de un hombre sobre la luna que nos llegó fue la de Edwin Aldrin. En la Tierra el centro espacial salta de júbilo y alegría

Alrededor de dos milenios antes la humanidad esperaba la llegada a este mundo de un enviado de más allá de las estrellas, la venida del mismo creador de todo lo creado, un anuncio repetido durante milenios por profetas y por el mismo acontecer de cada día.

El desorden y el desastre causado por la desobediencia a seguir el proyecto original del Creador, al seguir otros caminos contrarios a los caminos y finalidades originales, finalmente alejaron al ser al mundo de la congruencia que lo llevaba a la felicidad.

El ser humano, culmen de la creación, poseedor de la impronta de su creador, había sido la causa de un desquiciante caos, pero sería desde el ser humano donde se encabezará el regreso al camino de la congruencia perdida, de regreso a la felicidad en su plan original.

Legendario y ancestral se convirtió el anuncio de la llegada del enviado el Mesías esperado.

En un apartado lugar, un pequeño poblado donde unos esposos esperan el nacimiento de su primogénito, a ellos se les había revelado el misterio, pero el mundo lo ignoraba.

Los esposos contemplan al hijo recién nacido, mientras un sentimiento, en su interior les dice; “Que inescrutables son los caminos del Señor”.

Dios llega a este mundo, una explosión de júbilo invade los coros celestiales proclamando “Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad”. Son los humildes y sencillos quienes reciben la buena noticia de que Dios ha llegado a este mundo, está aquí para dejar su huella entre nosotros.

La humanidad ha dado un salto gigantesco; ¡El sueño de Dios se ha cumplido! Feliz navidad a todos.