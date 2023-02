Un mensaje positivo de hermandad y alegría será lo que las embajadoras de belleza se llevarán del Carnaval de Mazatlán Internacional 2023, “Déjàvu, 125 años de tradición”, a sus lugares de origen.

En su visita a Grupo Editorial Noroeste, las 17 embajadoras que este año participan en la máxima fiesta, coincidieron en exponer a su regreso a sus lugares de origen lo bello de Mazatlán, la calidez de las personas y la alegría que caracteriza al sinaloense, en especial al mazatleco, quien vive con intensidad esta fiesta también conocida como la fiesta de la carne.

Guillermina García, directora editorial de Noroeste, fue quien les dio la bienvenida a las chicas, y les explicó el trabajo que se realiza en esta casa editorial.

“Bienvenidas, yo soy Guillermina García Nevárez, directora editorial de Noroeste, para las que no son de aquí, que no son de Sinaloa, y que no nos conocen, somos un medio impreso y un medio digital de más de 40 años de antigüedad, tenemos periódico impreso en Mazatlán y Culiacán, tenemos dos redacciones grandes en el Estado y damos cobertura a todo Sinaloa, sobre todo en temas comunitarios, pero también obviamente en política, en deportes, etcétera”, explicó García Nevárez.