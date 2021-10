‘Es importante tener un acompañamiento psicológico cuando se detecta cáncer de mama’: Ana Mar Osuna Rose

Quien desde un inicio dijo que sí, sin pensarlo mucho y con toda la buena actitud, al momento de ser invitada por Grupo Editorial Noroeste para que fuera parte del ciclo de conferencias de Tócate para que no te toque , fue la psicóloga Clínica y de la Salud, Ana Mar Osuna Rose.

“Hay muchos aspectos psicológicos que se viven en el proceso oncológico, en el proceso del cáncer de mama, desde que la persona recibe el diagnóstico, los cambios que hay en sus vidas, los cuestionamientos principales y cómo van cambiando, sobre todo su red de apoyo, cómo se van transformado y cómo la persona que está viviendo también en proceso oncológico va transformado parte de sus relaciones psicosociales”, explica.

Al principio, señala, que causa un gran impacto el conocer el diagnóstico y una gran incertidumbre.

“Al principio sí causa un gran impacto y gran incertidumbre sobre ‘qué va a pasar, qué voy a hacer’, a pesar de que tenemos bastante información, al momento del diagnóstico causa miedo, temor, preocupación, angustia, qué va pasar con mis hijos, qué va pasar con la familia, ¿me voy a morir? ¿Cuánto me queda de vida? ¿A quién le debo decir? ¿A quién no? ¿Cuánto me va a costar?, entonces viene todo ese cuestionamiento y genera ese desequilibrio a nivel emocional y los niveles de estrés suben bastante”, comenta.

“Ahí es cuando entra la parte de la contención y el apoyo psicológico, individual o grupal, para acompañar a la persona en ese momento tan difícil y tan estresante, también, es muy impactante”, dice.