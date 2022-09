Esa mini palabra con poder

“NO” es una palabra de nuestro vocabulario que lo que tienen de chica lo tiene de fuerte, poderosa, potente, con la que hay que tener cuidado, porque se escapa fácil, y tiene el poder de transmitir ideas inquebrantables y además aparejado un sentimiento de rechazo o de coacción. Y los padres tendemos a usarla mucho, obviamente hay que hacer prohibiciones pero hay maneras, la realidad es que hay muchísimas cosas que prohibir.

Si en lugar de coartar continuamente la libertad del hijo prohibiéndole hacer cosas que consideramos inoportuna, peligrosas, dañinas para alguien o él mismo, le explicamos cómo hacerlas de otro modo, porque no hacerlas, que otras alternativas existen, no solo estaremos fortaleciendo nuestra relación, sino educándoles de forma positiva, respetuosa y empática., tres virtudes que debemos practicar para que ellos las aprendan.

“No hagas eso”, “No saltes en la cama”, “No corras aquí”, “No te subas ahí”, “No hables con la boca llena”, “No toque eso”, “No dejes ropa tirada”, “No juegues pelota dentro de casa” creo que puedo llenar la página de nuestros nos. A la hora de educar los utilizamos con demasiada frecuencia por la razón que sea, molestan son peligrosas, no son correctas, o inapropiadas en ese momento o estamos cansados y si la tarea es corregir pero sin causar daño.

El hecho es que hay que explicar las razones aún los pequeñitos que claro no entenderán argumentos muy elaborados pero si simples, y todos quizás lo vuelven a hacer y hay que insistir se llama paciencia otra virtud que hay que practicar, es bien sabido que los padres amamos muchísimo pero la paciencia ya es otra cosa.

Cuando se dice a un hijo “eso no se hace” enséñale como si se hace, es decir en forma constructiva, si utilizamos constantemente el “No” terminan siendo inmunes a la palabrita, además de que siempre lo prohibido es más tentador, entre menos prohíbas menos tentación, son las dos causas de que no funcione.

Sería un buen ejercicio pararnos a analizar la cantidad de veces que decimos “no” a los hijos, seguro nos sorprenderíamos, entonces no es de extrañar que terminen saturados saltándose alegremente lo prohibido, con el consiguiente riesgo que podría suponer brincarse un no que realmente deba ser “No” como cruzar la calle solo, jugar junto a la estufa o con cables eléctricos o con cuchillos, asomarse entre los barrotes de barandales o rejas, etcétera.

Y ya sabemos basta que nos digan lo que no podemos o debemos hacer para que lo hagamos, las prohibiciones son tentadoras también para los adultos como para niños, de un modo u otro nos sentimos atraídos por ellas, como si la mente pareciera poner atención de forma exclusiva a aquello que se nos prohíbe, pasando por alto todo lo que podemos hacer.

Un ejemplo simple: vamos de paseo al campo, una buena cantidad de actividades para hacer pero ponemos el foco en lo que no debe hacer “no puedes acercare al rio” y a donde creen que se va a dirigir el chiquillo lo más probable acabe yendo al rio, los niños son inquietos curiosos exploradores por naturaleza.

Hay que educar no prohibir, lo que no significa no usar la palabra “no” porque los niños necesitan límites para sentirse seguros, deben saber lo que está bien y lo que está mal, también a tolerar las frustraciones cuando recibe un “No” por respuesta, lo que no debemos es usar la palabra de forma indiscriminada, porque le estaríamos restando valor e importancia a la palabra contribuyendo a que la ignoren, solo debería utilizarse en situaciones inquebrantables sin ninguna otra alternativa.

A fin de cuentas los padres no estamos para prohibir sino para educar es decir: enseñarles a hacer de otra forma que resulte más apropiada, positiva y constructiva, entonces buscar comunicarnos de forma positiva con los hijos para ser escuchados, en primer lugar hay que empatizar con nuestros hijos (Mirar con ojos de niño) y entender por qué es divertido saltar en un charco, trepar un muro o árbol, en realidad es divertido y en algún momento se lastimaran en sus actividades y aprenderán a levantarse y seguir, es la idea, el hecho es que tenemos que argumentar porque no es correcto que haga lo que está haciendo (porque no o porque yo digo no sirven) y darles opciones más adecuadas.

Es claro que hay que hacerlo con amor y respeto, sin olvidar que estamos educando personas para que aprenda a hacer las cosas por sí mismo de la mejor manera posible, no que haga lo que sus padres quieren que haga, lo que significa cuidar su creatividad pero dándole buen cause, buenas alternativas, ese árbol es muy grande prueba con este otro.

El chiste es no dar órdenes sino involucrar, haciéndoles ver la situación de otros respecto al ruido por ejemplo, o también involucrándolo en la toma de alguna decisión, lo que agradecen y aceptan de buen grado tener la posibilidad de opinar sobre lo que les concierne, podemos invitarle a otras alternativas, siempre que sea posible ofrecer alternativas al no, saltar en la cama es divertido pero te puedes caer y el colchón romperse, ¿se te ocurre otro sitio para saltar y divertirse?