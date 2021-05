Escribir el ‘Libro de nuestra vida’

“La meditación, en un contexto cristiano, va mucho más allá que una reflexión, pues es sobre todo el encuentro con Alguien, con Dios”.

Para saber

Se dice que sucedió en la estación de Pisa, Italia, al terminar la Segunda Guerra Mundial. Una madre llena de alegría esperaba a su hijo que volvía de la guerra, después de haber caído prisionero de los alemanes.

El soldado, que había quedado ciego, no había querido comunicárselo a la familia. Llegó el tren y la madre miraba con avidez acá y allá. En esto vio a su hijo descender del tren, pero ayudado por otras personas. Se acercó y cayó en la cuenta de que estaba ciego.

Su madre, llena de dolor, lo abrazó mientras exclamaba: “¡Hijo mío, si no ves!”. El muchacho le dijo: “No te veo, madre, pero te siento”.

Así es la oración de contemplación. No podemos ver a Dios con los ojos físicos, pero por todas partes advertimos su presencia y su acción. Dice san Pablo: “Nosotros contemplamos las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas”, (2 Cor 4, 18).

Ahora, el Papa Francisco dedicó la Audiencia de los miércoles para reflexionar sobre una forma de oración que es la meditación. Hoy en día, dice el Papa, ha tenido mucho auge la meditación y muchas personas meditan en distintas religiones, aunque no todas lo hacen de la misma manera.

Y es que meditar es una necesidad de todos. Meditar se parecería a detenerse y respirar hondo en la vida. Pero la meditación, en un contexto cristiano, va mucho más allá que una reflexión, pues es sobre todo el encuentro con Alguien, con Dios.

El cristiano, cuando reza, no aspira a buscarse a sí mismo o relajarse, sino ir al encuentro con Jesús, guiados por una frase o una palabra de la Sagrada Escritura. Jesús es la puerta y por ahí entramos al orar.