Felicitan a Gordon Campbell por su cumpleaños 80

Con la compañía de queridos amigos y su esposa Gianeya Román, el reconocido maestro y director de orquesta Gordon Campbell celebró en Culiacán su aniversario de nacimiento número 80.

El lugar elegido para el festejo fue el restaurante El Clan Taniyama, en donde la alegría se hizo presente con las felicitaciones y abrazos de los invitados, quienes le cantaron Las Mañanitas al distinguido fundador de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes.

Los asistentes le desearon salud y prosperidad para este nuevo año de vida que comienza y compartieron con él una deliciosa comida que consistió en filete de pescado con camarón, tostada de mariscos, para después disfrutar del postre sin faltar ricas bebidas durante la comida.

Sobre Gordon Campbell

El maestro Campbell, nacionalizado mexicano, ha realizado en México una labor que se divide en cuatro grandes rubros: director fundador e impulsor de orquestas y coros; maestro ejecutante de corno francés; promotor de la música de concierto e impulsor de vocaciones de los jóvenes talentos nacionales.

En Sinaloa fundó en 2001 la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, misma que dirigió hasta 2017. También fundó la Camerata Campbell, el Coro de la Comunidad de Culiacán; fue director artístico de la Universidad del Norte de Asunción, Paraguay en 2018. Ha dirigido la mayoría de las orquestas nacionales, además de Uruguay, Paraguay, Costa Rica y la Sinfónica de Dallas, Texas.