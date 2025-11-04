Festejan a Gloria Silvia Gastélum por sus 87 años de vida

Rodeada del cariño de su familia y amistades, Gloria Silvia Gastélum de Dueñas celebró sus 87 años de vida, con evento especial en su honor, el cual se realizó en el Restaurante Cayenna.

La feliz festejada estuvo acompañada por sus hijas Gloria y Silvia Dueñas, quienes se encargaron de todos los detalles para que su mamá pasara un momento especial, acompañada de todas sus amigas y familia.

Al festejo, acudieron familiares de Hermosillo, Saltillo, León Guanajuato, Tucsón, así como amistades de Culiacán, quienes disfrutaron de un menú especial, el cual consistió en una entrada de pan dulce, un primer tiempo de parffait de frutas y salsa de frutos rojos, y para el platillo fuerte consistió en bisteck ranchero, chilaquiles verdes y frijoles, para cerrar con pastel y galletas.