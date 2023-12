“Mi materia favorita es lectura, y la maestra nos pide hacer nuestros propios cuentos, y también a leerlos frente a nuestros compañeros. Los cuentos que más me gusta escribir son sobre princesas, porque me imagino que soy yo, también me gustan los carros. Tengo un diario y ahí me pongo a escribir cómo me siento, y una vez escribí un cuento sobre una Reina del Carnaval, y ahora yo quiero ser, ya se me va a cumplir”, compartió Givanna con emoción.

Dicho diario es su tesoro más preciado, tanto que “No me llevo el diario a la escuela porque tengo un compañero que me lo agarra y lo rompe, y le arruina las hojas”, explicó.

Givanna sabe que está muy cerca de convertirse en una soberana que pasará a la historia en los libros del Carnaval de Mazatlán, porque al ser solo dos candidatas infantiles una será Reina Infantil, y otra Reina de la Poesía, este año no habrá princesas.

Además, la pequeña agregó que sus papás están trabajando en su campaña, Tania y Alejandro, quienes la motivaron a cumplir su sueño. Por otro lado, dijo que también sus hermanas Alejandra y Camila la están acompañando en este sueño, y están igual de emocionadas que ella, porque toda la familia es seguidora del Carnaval.

Justo al hablar de su familia, recordó que “tengo un hermanito en el cielo”, y aunque él no está físicamente con ella sabe que también la acompaña en todo momento, y que de alguna manera se hará presente en los momentos más importantes como su coronación o el desfile de carros alegóricos que recorre toda la Avenida del Mar.

Finalmente, explicó que su familia ya mandó hacer sus playeras para la porra. Además estarán haciendo rifas, desayunos, boteos y “todo lo que sea necesario para lograr ser la Reinita Infantil”.

La porra morada de Givanna ya esta prepara para sorprender al público carnavales este 8 de diciembre en la primera Manifestación, incluso hicieron una canción en apoyo a su candidata para animar el recorrido, y también se están preparando para entregar el primer sobre con votos económicos, en este año el mínimo son 65 mil pesos para poder participar, que se dividen en 30 mil en el primer cómputo y 35 mil en el segundo, de ahí, será la candidata que más entregue dinero quien se lleve La Corona infantil.

Perfil

Nombre: Givanna Miranda

Papás: Tania y Alejandro de Jesús

Hermanos: Alejandra y Camila

Ocupación: Estudiante de Primaria

Pasatiempos: leer, jugar con muñecas y escribir cuentos