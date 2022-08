Hablan sobre la importancia de heredar el espíritu de altruismo en Anspac

“Una de las cosas que me marcaron, que me decía mi mamá, es que tuviéramos un propósito de vida, que nos organizáramos, que no nos quedáramos solamente con la idea de casarnos y tener hijos”, explicó.

La activista dio una charla llamada “Una mirada generosa”, en la que destacó que la importancia de ayudar no radica en ser recompensado o reconocido, si no en la satisfacción propia de saber que estás haciendo el bien.