‘Hasta pronto, Emir Cázares’

Quienes tuvieron la oportunidad de convivir con él, lo recuerdan como un buen amigo, bonachón, divertido, uno de ellos es el maestro y todo un veterano en la fotografía Alejandro Escobar, a quien dijo conoció a Emir en la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad Autónoma de Sinaloa a la que ingresó para estudiar fotografía.

“A él le gustó la fotografía de periodismo, así fue como ingresó después a la plantilla de fotógrafos de Noroeste en el área de sociales, porque era la influencia que él más tenía como fotógrafo, pero también tomó fotos en otras secciones del periódico, y a él lo recuerdo como una persona divertida, siempre agradable, social, amigable, tenía muchos amigos, siempre ayudando cuando se podía, y pues, ¡qué triste!”, lamentó Escobar.

Gonzalo Rea, conductor de radio y Dj, tuvo la oportunidad de convivir con él durante muchos años, a quien consideró un gran amigo.

“Con él siempre voy a estar agradecido porque Emir siempre estuvo ayudando a la Ciudad de los Niños, buscando apoyos para esta institución, insertando en su revista anuncios en favor de ellos; siempre estaba pendiente por saber de qué manera podía ayudar, y eso no hay manera de pagarlo, él y yo fuimos amigos desde muchos años atrás, desde antes que fundara su revista, y siempre lo recordaré como una gran persona, y lo que se siembra se cosecha, y su partida es una pérdida lamentable y más porque creíamos que ya la había librado; y lamentablemente se nos fue, y seguramente Dios lo necesitaba allá, y así lo recordaré, como un gran amigo, y gran persona”, resaltó Rea.

A través de su cuenta de Facebook, Juan Manuel Alvarado, director de la agencia de modelaje Scada Models, manifestó sentirse muy triste por la muerte de su gran amigo Emir Cázares, enviando su más sentido pésame para toda su familia que aprecia tanto.

“En la vida conoces a personas que se convierten en familia, del cariño y de la gran amistad que compartes, felicidades Blanca y Emir por la bella familia que han formado, les deseo siempre bendiciones, los quiero de corazón”, expresó Alvarado.

Quien también convivió con Emir cuando laboraba en Noroeste, fue el fotógrafo Luis García, otro ex colaborador de este rotativo, a quien recordó a Emir como una persona muy entrona, pero al mismo tiempo divertido, agradable.

“Recuerdo que una vez me quiso pegar porque estábamos en el mismo evento, él creía que yo estaba ahí porque me había dado la gana, pero no, yo lo tenía agendado y él también, y no se había dado cuenta, y me retó a golpes a la mañana siguiente por el callejón del periódico a las 7:00 de la mañana, y ahí estábamos los dos por el callejón, se deja venir hacía mí, y me da un abrazo, y me dice, tenías razón, tú también lo tenías agendado, y después nos reímos mucho”, recordó Luis García, quien también trabajó en Noroeste como fotógrafo.

García lamentó mucho su partida, enviando su más sentido pésame a su familia y amigos, ya quien dijo siempre lo recordará como un buen compañero, alegre, y trabajador.

Nancy Juárez, actual coeditora en la Revista Gente Sinaloa desde hace tres años, lamentó su partida, a quien recordó desde que trabajaron juntos como fotógrafos en Noroeste.

“A Emir siempre lo recuerdo como un hombre muy trabajador, fundador de una revista de corte social en Culiacán, siempre fue amable, buena onda, dicharachero, nunca tuve una mala experiencia con él, siempre fue muy agradable, y qué triste que haya fallecido”, señaló Juárez.