GÉMINIS (21 may.-21 jun.) Tu corazón te habla, escúchalo, no lo ignores. Presta atención a tus relaciones personales. Ponte de acuerdo con tu pareja. Cede y pide tiempo para que ambos puedan exponer sus inquietudes con respeto, atención y mucho amor. No te dejes influenciar por amistades que han tenido malas experiencias en sus relaciones.

CÁNCER (22 jun.-22 jul.) Tendrás que revestirte hoy de paciencia, y pasar por alto lo que podría provocar la guerra en tus relaciones personales. No enfatices en detalles y adáptate a las circunstancias del momento presente. No todo será tan fácil hoy, pero si pones de tu parte nada te afectará.

VIRGO (23 ago.-22 sept.) Alimenta tu mente y tu corazón con pensamientos de amor. Calla y observa, te conviene. No sirvas de puente a comentarios que podrían perjudicar a alguien a quien tú aprecias mucho. Rechaza la intriga, lo falso, lo obscuro, lo secreto. Lleva a cabo un acto de caridad hacia alguien necesitado de ayuda.

LIBRA (23 sept.-22 oct.) Llénate de pensamientos positivos y cambia los canales mentales que te repiten lo mismo y no te dejan progresar. Ignora chismes y habladurías. No juzgues ni critiques lo que no conoces a fondo. Concéntrate en tu progreso como ser humano. Mantente neutral ante toda situación difícil. Observa y aprende.