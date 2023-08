El equilibrio entre los ejes temáticos estratégicos con los que trabaja el Instituto Senda del Río, como el intelectual, deportivo, emocional y espiritual, marca las temáticas del congreso Yes you can, que se inauguró a pocas semanas del inicio del ciclo escolar.

Juan de Dios Reyes Ramos, director académico del instituto, comentó que es el segundo que se organiza el Yes you can, hecho de maestro para maestros, en el que se llevan a cabo conferencias, paneles, mesas de trabajo, exposiciones en stands.

“El año pasado fue una serie de capacitaciones, lo maestros obtuvieron productos de tecnología educativa y de ahí hubo votación y todo el año trabajaron con la implementación de lo que vieron ahí”, explicó.

Ahora se abordarán los ejes temáticos, por ejemplo en habilidades matemáticas, lingüísticas, socio emocionales, motrices y demás, se conformaron grupos a partir de preguntas críticas que formularon en diferentes momentos del ciclo y los panelistas darán una versión sobre esos temas, para alrededor de 120 maestros, de todos los niveles educativos.

A diferencia del año pasado, añadió Reyes Ramos, este año se está impulsando el tema del uso de inteligencia artificial, para el uso responsable de la tecnología.