Jorge Gómez Calle llega a Mazatlán con ‘Dejar llegar’

Debido a la pandemia, comentó la psicóloga Ana Mar Osuna, se vivieron diversos cambios muy significativos en la vida de muchas personas, no sólo pérdidas, sino de adaptación, por lo que es importante saber un poco como buscar adaptarse de la mejor manera.

“Todos vivimos una etapa muy fuerte de cambios con la pandemia, ha habido bastantes pérdidas humanas y también de estilo de vida, porque también los cambios en la vida son los duelos no necesariamente la pérdida de un ser querido, sino también los cambios que vamos viviendo, algunas veces cambios familiares, de trabajo, divorcios, y ahora con la pandemia”, dijo.

“Vamos a decir que estamos más vulnerables o se han incrementado más esas situaciones que nos ponen vulnerables, por lo mismo ha habido más información, y no has tomado conciencia de la importancia de atendernos de forma adecuado y a tiempo cuando estamos viviendo algún proceso de cambio, vamos a decirlo así cómo un proceso de cambio y no necesariamente de pérdida, porque los cambios son una adaptación que es importante que debemos hacer en nuestra vida, entonces cuando están esos cambios acompañados por alguna persona que sabe guiar o acogernos en ese momento que maravilla porque se convierte en algo sanador y transformador”.

Con el taller se podrá aprender a llevar a cabo este tipo de cambios guiados con amor y dejando salir las emociones presentes en ese momento sin que sea algo martirizante para las personas.

La experta señaló que no es necesariamente para personas que han tenido una pérdida reciente, si no para todas aquellas que quieran vivir con esa pérdida, pero con amor, es dejar ir, que a veces eso cuesta mucho.

PARA AGENDAR

Evento: Taller de duelo Dejar llegar

Día: Sábado 25 de junio

Horario: 10:00 a 18:00 horas

Lugar: Hotel Playa

Costo: $ 1,600 pesos (incluye comida)

Informes: 669 158 7773