$!Judith Díaz y don Francisco, paquetero de Casa Ley, son ganadores de La Lotto Ley

“Siempre he venido a comprar a la Ley, y generalmente acostumbró comprar un boleto del sorteo y dárselo al paquetero de propina, generalmente eso hago, y en esta ocasión yo se lo di a Don Francisco, pero él no me dejó irme, me dijo espérese, si sacamos algo vamos a “michas”, y pues yo lo compré, pero el que lo rascó fue él, de ahí el hecho de compartir el premio”, explico Judith Díaz.

En el evento, Ana Cecilia Riestra invitó al público en general a seguir participando porque aún hay más premios, de los cuales pueden resultar ganadores con solo adquirir un cupón que tiene el costo de 15 pesos, como agradecimiento por su preferencia.

“Estamos muy contentos porque estamos aquí en Plaza del Mar, estamos premiando a la ganadora del sorteo Lotto Ley, Oro del Ley, quien se ganó 500 mil pesos en efectivo, la señora Judith Díaz, compra con frecuencia a esta Ley, como uno o dos boletos de Lotto Ley y se va, en esta ocasión raspo, se ganó 500 mil pesos y pues aquí estamos”, explicó Riestra.