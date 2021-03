$!Karyna Olivas Palomares recibe la medalla al Mérito Femenil Agustina Monterde Lafarga por su gran don de servicio

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, invita a recordar a todas aquellas mujeres mexicanas que han logrado impulsar avances en todos los ámbitos, desde los negocios, la investigación, la ciencia, la cultura, la educación, el arte y hasta el altruismo.

Muchas mujeres en su día a día, desde sus trincheras, realizan muchas actividades en pro de las personas más vulnerables de su ciudad.

La señora Karyna Olivas Palomares es un ejemplo de ello, ya que desde el Departamento de ciencias, tecnología y ecología del Instituto Cultural de Occidente, al que pertenece, realiza diversas actividades en apoyo a los más necesitados.

Su esfuerzo y trabajo que ha realizado a lo largo de alrededor de 20 años, ha sido recompensado, ya que recientemente fue galardonada con la medalla al Mérito Femenil Agustina Monterde Lafarga, que otorga el Ayuntamiento, por su altruismo y solidaridad hacia las personas más vulnerables.

Karyna tiene cuatro hijas, Jhoana Karina, de 28 años; África Carolina, de 22; María Luisa, de 17, y Susana Yaretzi Soria Olivas, de 10 años; todas han cursado sus estudios desde los niveles de preescolar hasta preparatoria en el Colegio Xaveriano. Actualmente, María Luisa cursa tercero de preparatoria, mientras que Susana Yaretzi se encuentra en quinto grado de primaria.

Desde que entró su hija mayor, Jhoana Karina, al ICO, y hoy ya graduada en la Licenciatura en Arquitectura, Karyna inició su andar por el camino del altruismo.

Su don de servicio y solidaridad la caracterizan, de ahí el querer ayudar a las personas.

“Hubo una convocatoria para participar en este premio y fue el profesor Rodrigo González, al frente del departamento de ciencias, tecnología y ecología del ICO, quien se dio a la tarea de recolectar toda esa evidencia y ese trabajo que he hecho a lo largo de estos años, que he sido mamá ICO y debido a todo ese trabajo logró proponerme y, bendito sea Dios, fui seleccionada y reconocida con este mérito”, explica Karyna Olivas.

“En este departamento realizamos de todo, muchas actividades, hemos ayudando a diversas instituciones, asociaciones, escuelas o personas que lo necesitan, como los desplazados de Concordia, a quienes se les ayudó con útiles escolares para sus hijos”, dice.

Olivas Palomares es un eslabón entre la institución y los padres de familia, ya que ella se da a la tarea de recolectar todos los artículos que se necesitan para las personas o las instituciones, los cuales son donados por la familia ICO.

Se han donado libros, calzado, ropa, cobijas, sillas de rueda, sanitarios, equipo de limpieza, mesa bancos, pintarrones, dulces, despensas, mochilas, equipo electrónico y digital, computadoras, entre otras muchas cosas.

“La comunidad del colegio me custodia y me ha ayudado en estas actividades de acción social. El apoyo incondicional de Padre Juan Jorge y profesor Rodrigo han sido fundamentales en las tareas asignadas, ex alumnos, personal, amigas, mis vecinas, en fin, no terminaría de mencionar a todas las personas que Dios ha puesto en mi camino en esta trayectoria, para contribuir con los más vulnerables y con quien lo solicite”.

“Dios me siga permitiendo avanzar y continuar proporcionando los medios a estos ángeles que me custodian, que están ahí siempre, pues sola, sería imposible llevar a cabo este bello camino de generosidad y solidaridad para brindar un momento de felicidad a los demás”.

Karyna no solo ha colaborado en actividades de acción social y de beneficencia hacia sus semejantes, sino también forma parte activa en conseguir instalaciones de instituciones educativas para brindar talleres, conferencias, pláticas y cursos.

A través de sus gestiones, consiguió que el ICO participara en la capacitación Cruzada por la Lectura en Sinaloa, avalada por la SEP, además logró establecer, por tres años, cursos de la Cultura del Agua para alumnos de diferentes colegios con el apoyo de Jumapam.

También colabora con la Asociación Luz en tus Ojos, con el reciclado de tapas y botellas pet.

Al formar parte del Consejos Escolares de Participación Social y CEPS Municipal como miembro, ya que fue presidenta del 2015 al 2017 e integrante por cuatro años, con la experiencia adquirida y las relaciones que ha formado, le han permitido conseguir apoyos para material, equipo de cómputo, construcción de instalaciones, capacitaciones, eventos de convivencia, conferencias para los jóvenes y niños desde el 2013 hasta la fecha.

“El profesor Rodrigo y una servidora somos los representantes del Colegio en este departamento y gracias a Dios los papás ICO siempre responden, siempre están ahí para apoyar, hemos apoyado con medicamento al Asilo y a personas que nos piden la ayuda”.

“Se siente muy bonito recibir este tipo de reconocimiento, pero en realidad se siente más bonito el recibir el reconocimiento de todas esas personas, quienes nos dan las gracias. Al ver a todos esos niños, que han sufrido de violencia, abusos y otras cosas como los desplazados de Concondia y llegar a darles una mochila con útiles, una despensa, la reciban, te den una sonrisa y las gracias, eso creo yo es la mejor

recompensa”.

El ICO está certificado como escuela verde, líder ambiental nivel dos y está certificado como saludable y seguro.

“El colegio, durante décadas, ha apoyado a organismos e instituciones que lo solicitan y a través de los CEPS. Nuestro compromiso es muy grande y por ello, por años, hemos sido una escuela ecológica y amigable con el medio ambiente, reciclamos todo tipo de material, desde cartón, papel, periódico, latas, tapas, plástico en general, basura digital, pilas. Eso nos ha permitido apoyar causas contra la lucha del cáncer, hemos apoyado con medicamento, traslados, comidas, entrega de lentes, consultas médicas y estudios especiales”, dice.

“Mientras Dios me siga dando los medios, yo ahí voy a seguir estando, porque si alguien se acercó a mí es porque cree en mí, en que le puedo echar la mano, entonces, yo me esfuerzo y trato de hacerlo, a veces no se puede, pero otras sí se puede y a seguir ayudando, mientras tengo manos voy a seguir ayudando, si tengo pies, voy a seguir caminando para seguir ayudando, todo de la mano de Dios”.